Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on Haiti [EN/FR]

Stéphane Dujarric, Spokesman for the Secretary-General

The Secretary-General remains gravely concerned about the situation in Haiti, which is facing an outbreak of cholera amid a dramatic deterioration in security that has paralyzed the country.

The blockage of the Varreux fuel terminal has brought critical services required to prevent the rapid spread of the disease to a stand-still, including the distribution of potable water. Again, the most vulnerable sectors of the Haitian population are those hit the hardest. The priority must be to save lives.

The Secretary-General urges the international community, including the members of the Security Council, to consider as of matter of urgency the request by the Haitian Government for the immediate deployment of an international specialized armed force to address the humanitarian crisis, including securing the free movement of water, fuel, food and medical supplies from main ports and airports to communities and health care facilities. The Secretary-General today submitted to the Security Council a letter with options for enhanced security support to Haiti, as requested by the Council in its resolution 2645 (2022).

The Secretary-General calls on Haitian stakeholders to rise above their differences and to engage, without further delay, in a peaceful and inclusive dialogue on a constructive way forward. The United Nations stands by the people of Haiti and will support efforts to build consensus, reduce violence and promote stability in the country.

Le Secrétaire général demeure extrêmement préoccupé par la situation en Haïti, qui fait face à une flambée de cas de choléra dans un contexte de détérioration dramatique de la sécurité qui a paralysé le pays.

Le blocage du terminal pétrolier de Varreux a paralysé les services essentiels nécessaires à empêcher la propagation rapide de la maladie, notamment la distribution d'eau potable. Une fois de plus, les secteurs les plus vulnérables de la population haïtienne sont les plus touchés. La priorité doit être de sauver des vies.

Le Secrétaire général exhorte la communauté internationale, y compris les membres du Conseil de sécurité, à examiner en urgence la demande du Gouvernement haïtien de déployer sans délai une force armée spécialisée internationale pour faire face à la crise humanitaire, notamment en assurant la libre circulation de l'eau, du carburant, de la nourriture et des fournitures médicales depuis les principaux ports et aéroports jusqu'aux communautés et aux établissements de soins. Le Secrétaire général a remis aujourd'hui au Conseil de sécurité une lettre présentant des options pour un soutien renforcé à la sécurité en Haïti, conformément à la demande du Conseil dans sa résolution 2645 (2022).

Le Secrétaire général lance un appel aux parties prenantes haïtiennes à surmonter leurs différences et à s'engager, sans plus attendre, dans un dialogue pacifique et inclusif sur une voie constructive à suivre. Les Nations Unies restent aux côtés du peuple haïtien et soutiendront les efforts visant à établir un consensus, à réduire la violence et à promouvoir la stabilité dans le pays.