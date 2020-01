Stabilisation sociale par la formation vocationnelle de 125 jeunes de Martissant et de Cité Soleil

Port-au-Prince, le 17 janvier 2020, Karibe Convention Center - Dans le cadre de son mandat, les Nations Unies, à travers la Mission des Nations Unies pour l’Appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH), avaient soutenu la Fondation Panaméricaine de Développement (PADF) dans la mise en œuvre d’un projet de réduction de la violence communautaire (RVC) en faveur de 125 jeunes vulnérables des communautés de Martissant et de Cité Soleil. Soulignons que la cérémonie de clôture dudit projet qui devait avoir lieu en septembre 2019 - soit bien avant la fermeture de la MINUJUSTH - avait dû être différée en raison des troubles sociaux politiques d’alors et n’a pu se faire que le vendredi 17 décembre 2020 au local du Karibe Convention Center à Pétion-Ville.

Parmi ce groupe de 125 bénéficiaires composé de 82 hommes et 43 femmes, 16 ont été formés en cosmétologie, 16 en cuisine-pâtisserie, 16 en vitrerie, 15 en électricité-bâtiment et installation de lampadaires, 15 en carrelage, 16 en entretien et réparation de motocyclettes, 15 en maçonnerie et 16 en réparation de téléphones portables. Chacun d’eux a reçu un kit professionnel devant lui faciliter la pratique de son métier. Selon le responsable de Projet Madame Kerline Pierre Roc, tous les bénéficiaires vaquent déjà à une activité commerciale à la faveur du métier appris.

«Le projet représente beaucoup pour moi. Il m’a permis d’apprendre un métier et de créer ma propre entreprise. Il m’a donné l’opportunité de contribuer aux besoins essentiels de ma famille. Je souhaite que d’autres jeunes de mon quartier puissent en bénéficier» Ce sont là les propos de Aslène Augustin, une bénéficiaire du programme en cuisine/pâtisserie, pour témoigner de sa satisfaction et des bénéfices qu’elle en a tiré. Et Cédruck Charles, l’un des lauréats de dire : «Avec ce métier en électricité-bâtiment et installation de lampadaires, je gagne dignement ma vie malgré le fait que je vis dans un quartier à risques».

Pour leur part, la marraine et le parrain de la promotion, respectivement Mme Marie Laurence J. Lassègue, ancienne ministre à la Condition féminine et M. Diderot Musset, PDG de Surtab, ont prodigué des conseils bienveillants à leurs filleuls, notamment de bien faire tout ce qu’ils font. La marraine promet qu’elle restera à l’écoute des jeunes pour les supporter face aux épreuves de la vie. Quant au parrain, il a offert l’opportunité aux 3 meilleurs bénéficiaires de chacune des 8 filières d’utiliser sa plate-forme d’emplois pendant un an pour pouvoir développer leur réseau.

La cérémonie de collation des diplômes s’est agrémentée d’intermèdes culturels où le poète et diseur Iléus Papillon, l’artiste BIC et des bénéficiaires ont performé sous l’applaudissement de l’assistance. Les deux artistes ont relaté, à travers leurs interventions, les problèmes auxquels les jeunes font face en Haïti. Chacun des bénéficiaires a reçu une copie du dernier album de BIC.

En plus des gradués, des membres de leur famille, du corps professoral et du personnel de soutien, l’assistance était composée des personnalités suivantes venues d’institutions diverses comme Mme Greta Greathouse, directrice de la PADF ; M. Milos Krsmanovic, représentant des Nations-Unies ; Juvigny Jacques, représentant du PNUD ; Pierre Nesely Placide, directeur du Centre Pilote de Formation Professionnelle (CPFP).

Ce projet de formation vocationnelle a été exécuté par la PADF, non seulement en partenariat avec le Conseil d’Appui au Développement Communautaire (CADEC) de Martissant et celui de Cité Soleil, mais aussi avec l’Institut National de Formation Professionnelle (INFP), le Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST) et le secteur privé des affaires. Il s’inscrivait dans le cadre du support des Nations Unies à l’Etat haïtien dans sa lutte pour la réduction de la violence communautaire, de la vulnérabilité économique, du risque de déviance et d’exclusion sociale dans les quartiers à risques et la contribution à l’autonomisation des jeunes. Le projet était exécuté à travers le Programme Réduction de la Violence Communautaire de la MINUJUSTH, pour l’année fiscale 2018 – 2019.

Information sur les projets RVC :

Le programme de la RVC vise à réduire l’insécurité et la violence dans les communautés, et atténuer les effets de cette violence sur leur développement. La protection des groupes vulnérables, des femmes, des enfants et des hommes, qui vivent dans ces communautés est au centre des actions de ces projets. En particulier, la participation de jeunes à risques, de femmes, et/ou d’autres groupes marginalisés dans des projets communautaires est essentielle pour améliorer la stabilité, l’inclusivité et le respect des droits de tout un chacun.

Les acteurs et dirigeants communautaires, ainsi que les organisations de base sont impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de réduction de la violence communautaire. Les agences gouvernementales et les agences, fonds et programmes des Nations Unies sont étroitement associées au processus, dans le cadre de la stratégie de la MINUJUSTH qui visait un transfert graduel des responsabilités au Gouvernement haïtien et aux acteurs du développement.

Contact:

Béatrice Nibogora

Chef de la Communication Stratégique et de l'Information Publique - Porte-parole

Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH)

Tel: +509 22 29 67 00; ext.: 2691/7114 / Cell: +509 36 53 70 43

Intermission: 181 - 7114

Email: nibogorab@un.org

Twitter: @BINUH_UN / Website: https://binuh.unmissions.org/fr