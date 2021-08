Session d’information sur le COVID-19 pour les partenaires humanitaires en Haïti, 29 juillet 2020, 15h00, TEAMS

Aperçu de la situation

L’OPS/OMS a présenté la situation épidémiologique en Haiti sur l’évolution du nombre de cas suspects, du nombre de cas positifs et du nombre de décès. Au 29 Juillet, le Ministère de la Santé Publique et de la Population a signalé 20'068 cas confirmés sur 99'470 tests réalisés depuis mars 2020 à date, 543 décès avec un taux de létalité de 2.7%.

La deuxième vague de l’épidémie de COVID-19 semble s’apaiser en Haiti. Depuis 2 à 3 semaines, on constate une diminution constante du nombre de nouveaux cas confirmés et d’hospitalisations. Au 22 juillet, on comptait 76 cas hospitalisés et 21 cas confirmés en soins intensifs dans tout le pays. Il y a 710 lits disponibles pour les patients de COVID-19, à l'heure actuelle, le taux d'occupation des lits de COVID se situe entre 10 et 15% contre 30 à 35% en juin.

Malgré la tendance épidémiologique positive, nous devons rester vigilants, car le virus est toujours présent en Haïti, il existe un risque d'importation de la variante Delta ou d'autres variantes et il faudra du temps pour vacciner toute la population.

Vaccin anti-COVID-19

Le 14 juillet, Haïti a reçu 500.000 doses de vaccin moderna pour 250.000 personnes dans un contexte plutôt difficile. Le plan du gouvernement vise à vacciner 60% de la population en 3 phases ; (1) Vaccination du personnel de santé, des personnes âgées de 50 ans et plus avec comorbidités et des personnes âgées de 18 à 49 ans avec comorbidités. (2) Vaccination de toutes les personnes de plus de 50 ans sans discrimination et des travailleurs sociaux (police, enseignants etc..). (3) Lorsque nous aurons atteint un niveau d'immunité dans la population, nous rendrons la vaccination accessible à tous. Même si vous êtes vacciné, vous devez respecter les mesures de protection.

Haïti pourrait recevoir des vaccins supplémentaires via le programme COVAX. Un don d'Astra-Zeneca de Norvège et de Suède, environ 128 600 doses et un autre don de 129 600 doses et d'autres dons prévus avec le gouvernement américain. Du 16 au 28 juillet 2021, 4 078 personnes ont déjà pris le vaccin. On s'attendait à ce que davantage de personnes se fassent vacciner, mais on sait aussi qu'il y a un déficit de retour d'information (rapportage) et de communication.