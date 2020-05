Sensibilisation contre le covid-19 en Haïti

6 mai 2020 - En date du 5 mai, 88 cas de Covid-19 et 9 décès ont été confirmés en Haïti ; et le nombre de cas suspects augmente d'heure en heure. Prévenir la propagation du virus est plus que jamais essentiel : l'extrême pauvreté, les mauvaises conditions sanitaires et l'impossibilité pour la majorité de la population de s'isoler rendent la perspective d'une grave épidémie particulièrement alarmante.

ACTED sensibilise actuellement à l’importance de l’accès à l’eau et des pratiques de lavage des mains dans les départements du Centre et de la Grand’Anse. Cela passe par la formation des acteurs de première ligne, la mise en place de stations de lavage des mains et de campagnes de sensibilisation. À ce jour, 250 chefs de communautés et praticiens de santé communautaire polyvalents (ASCP) ont été formés sur les symptômes du Covid-19, les canaux de transmission, les mesures préventives et sur ce qu’il faut faire en cas de symptômes.

Tout au long des sessions, les mesures de distanciation sociale sont strictement respectées et les membres de l’équipe d’ACTED, qui ont été briefés par le Ministère haïtien de la Santé publique et de la Population (MSPP), répondent à de nombreuses questions. A l’issue des formations, les leaders communautaires et les professionnels de la santé sont là pour relayer les messages clés à la population et mettre en place des mesures préventives dans leurs communautés respectives.