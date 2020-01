Secretary-General's remarks at Wreath-laying Ceremony marking the Tenth Anniversary of the Earthquake in Haiti

Bilingual, as delivered:

Nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire des centaines de milliers d'Haïtiens qui ont perdu la vie dans le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier 2010 et pour exprimer nos condoléances et notre solidarité aux millions de personnes qui continuent de subir les effets de cette tragédie.

Lorsque le tremblement de terre a frappé, de nombreux Haïtiens entamaient la nouvelle année avec un sentiment renouvelé d'optimisme et de confiance dans l'avenir de leur pays.

En quelques secondes, leurs espoirs sont devenus poussière.

Des villes ont été détruites, des centaines de milliers de personnes ont été tuées et des millions de vies ont changé pour toujours.

Je n'oublierai jamais le choc et la tristesse à travers le monde et dans l'ensemble des Nations Unies à mesure que l'ampleur de la tragédie est devenue claire.

Une opération humanitaire sans précédent a sauvé des vies au cours des premiers jours et des premières semaines, grâce au travail, main dans la main, des organisations d'aide internationales et des premiers intervenants haïtiens et partenaires locaux sur le terrain.

Mais le tremblement de terre a créé de nouvelles menaces sérieuses pour la sécurité, la stabilité et la prospérité d'Haïti. Se remettre des nombreuses blessures infligées par une telle catastrophe – blessures physiques, émotionnelles, sociales et financières – représenterait un grand défi pour n'importe quelle nation.

Following one of the darkest days in its history, Haiti drew on the courage and determination of its people and the assistance of its many friends. Roads were cleared, homes were rebuilt, schools were reopened, businesses got back to work.

Among the many challenges, the United Nations deeply regrets the loss of life and suffering caused by the cholera epidemic. I welcome the significant progress that has been made towards eliminating the disease. We are also committed to resolving pending cases of sexual exploitation and abuse.

The magnitude of the tragedy was such that it took many years for any sense of normality to return. Today, insecurity and slow economic growth are contributing to rising social tensions and a deteriorating humanitarian situation. I urge Haitians to resolve their differences through dialogue and to resist any escalation that could reverse the gains of the past decade.

The United Nations Integrated Office in Haiti and the 19 agencies, funds and programmes present in the country will continue to work in partnership with the Haitian people on their path to recovery and prosperity.

Today we also remember the 102 colleagues, from thirty different countries, who died in Haiti – the single greatest loss in the United Nations history.

I have just paid my respects at the moving new memorial, “A Breath”, that has been brought here from Port-au-Prince. I thank the sculptor, Davide Dormino, and everyone who helped to transport it. I was particularly impressed by the inclusion of rubble from the Hotel Christopher, where so many of our colleagues perished.

Those who died were in Haiti to help build stability and prosperity and consolidate peace and security, with international, national and local partners. Among them were policy advisers, political officers, humanitarians, development specialists, security officers, soldiers, lawyers, drivers and doctors.

When the quake hit, many United Nations personnel took part in search and rescue operations and carried injured people into the United Nations compound. Some had the heartbreaking duty of accompanying the body of a colleague home to their loved ones, for burial or cremation.

A loss of this scale leaves permanent reminders and scars, on Haiti and on the United Nations. It binds us together and we will never forget.

Today, we renew our deepest condolences to the families and friends of the victims, and our sympathy for those whose lives continue to be affected by this tragedy.

We also renew our commitment to honour the legacy of those we have lost, by working alongside the people and Government of Haiti, and with the country’s friends and supporters throughout the international community.

Together, we will safeguard Haiti’s future and build lives of peace, prosperity and dignity for all Haitians.

Kenbe fèm. [Stay strong/keep going.]

Thank you.

Mesi anpil [Thank you.]

And now let us pause for a moment of silence in memory of those who died.

