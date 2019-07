Santé : Le Mspp annonce la vaccination d’un million 500 mille enfants contre 3 maladies infectieuses en Haïti

P-au-P, 11 juil. 2019 [AlterPresse] --- Le Ministère de la santé publique et de la population (Mspp) se donne pour objectif de vacciner 1 million 500 mille enfants en Haiti, dans un communiqué, dont a pris connaissance l’agence en ligne AlterPresse.

Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019, le processus de vaccination concernera les enfants de la tranche d’âge 2 - 5 ans, au cours d’une campagne de sensibilisation contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite, à travers le territoire national.

Maladie respiratoire grave, extrêmement contagieuse, la rougeole touche notamment les enfants, rappelle le Mspp, soulignant combien la fréquence des voyages entre Haïti et d’autres États dans la région des Amériques augmenterait le risque de vulnérabilité des enfants.

Lors de cette semaine de campagne de vaccination, le Mspp compte profiter pour administrer, également, aux enfants, de la Vitamine A, rassurant que les vaccins et la Vitamine A seront disponibles dans les institutions de santé et postes de rassemblement, situés à des endroits stratégiques dans les villes et localités d’Haïti.

Depuis l’année 2017, une grave épidémie de rougeole sévit à travers le monde.

1,804 cas de personnes atteintes de la rougeole ont été confirmés, jusqu’au mois de juin 2019, dans 13 pays, dont les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Brésil, rapportent les autorités sanitaires haïtiennes.

En 2013, l’Organisation panaméricaine de la santé et l’Organisation mondiale de la santé (Ops/Oms) avaient indiqué, dans un communiqué, combien la rougeole, la rubéole, la rubéole congénitale et la poliomyélite ont été éliminées en Haïti. [emb rc apr 11/07/2019 11:10]