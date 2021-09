Séisme en Haiti : Le Japon accorde plus d'un demi-million de dollars à l'UNICEF pour répondre aux besoins en eau, hygiène et assainissement

PORT-AU-PRINCE, le 16 septembre 2021 - Le gouvernement du Japon a accordé à l'UNICEF 640 000 dollars américains équivalant à plus de 70 millions de yens japonais à titre d'aide d'urgence pour fournir des services d’urgence en eau, assainissement et hygiène (WASH) afin de répondre aux besoins des enfants et des familles touchés par le séisme en Haïti.

Le 14 août 2021, un séisme de magnitude 7,2 a frappé les départements du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes, un désastre aggravé le 16 août par les fortes pluies de la dépression tropicale Grace, et qui perturbé davantage l'accès à l'eau, à l'assainissement, aux abris et à d'autres services de base. Plus de 2 200 personnes sont mortes, 12 700 blessées et 137 000 maisons détruites. L'UNICEF estime que 1,2 million de personnes, dont 540 000 enfants ont besoin d'une aide d'urgence.

La donation du Japon contribuera à garantir l'accès à l'eau potable et aux fournitures et services d'hygiène essentiels pour les ménages et les communautés touchés par le séisme, en mettant l'accent sur les institutions sanitaires et les abris, ainsi qu'à prévenir le COVID-19 et d'autres maladies d'origine hydrique. Elle bénéficiera à 60 000 personnes dont 31 200 femmes et 28 800 hommes dans les départements du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes.

«Le tremblement de terre qui a frappé Haïti en août a tué et blessé des milliers de personnes et a encore détérioré le système d'approvisionnement en eau dans le sud-ouest d'Haïti, augmentant les risques de maladies d'origine hydrique pour les populations affectées qui ont tout perdu. Le Japon travaille main dans la main avec la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement (DINEPA) et l'UNICEF, pour aider les populations affectées à accéder à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement », a déclaré M. MIZUNO Mitsuaki, Ambassadeur du Japon en Haïti.

Avant le séisme, seul plus de la moitié des institutions sanitaires dans les trois départements les plus touchés par le séisme avaient un accès de base aux services d'eau, alors que 33 pour cent des institutions sanitaires de la Grand-Anse et 15 pour cent de celles du département du Sud n'ont pas de service d'eau courante. Au lendemain du séisme, près de 60 % des habitants des trois départements les plus touchés n'ont pas accès à l'eau potable. Des milliers de personnes dont les maisons se sont effondrées n'ont pas accès à l'assainissement en partie à cause des dommages causés par le tremblement de terre.

« Les femmes et les enfants qui ont été impactés par le séisme ne se remettront pas rapidement s'ils doivent lutter contre des maladies d'origine hydrique parce qu’ils n'ont pas accès à de l'eau potable et à des installations d'hygiène et d'assainissement adéquates. Avec cette généreuse donation du Japon, l'UNICEF garantira que les populations touchées soient protégées contre les maladies d'origine hydrique et d'autres infections telles que le COVID-19 », a déclaré Bruno Maes, Représentant de l'UNICEF en Haïti.

Avec cette contribution du Japon, l'UNICEF veillera à ce que les populations à risque affectées par le séisme aient accès à de l'eau potable et à des installations d'assainissement et réduira les risques d'épidémie de COVID-19 et d'autres maladies d'origine hydrique.

Pour plus d’informations :

MATSUURA Shiro, Chef de la coopération, Ambassade du Japon en Haïti, shiro.matsuura@mofa.go.jp, (+509) 2256 5885

Ndiaga Seck, Chef de la Communication de l’UNICEF en Haïti, nseck@unicef.org, (+509) 3744 6199

Contacts presse

Ndiaga Seck

Chef de la Communication

UNICEF

Tél: +50937446199

Tél: +50928123076

Adresse électronique: nseck@unicef.org