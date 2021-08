Séisme dans le sud-ouest d'Haïti : TSF déjà en route

Un puissant séisme de magnitude 7,2 a frappé Haïti samedi 14 août. TSF a déployé une équipe depuis son siège pour fournir une assistance humanitaire dans la zone affectée.

L'impact du tremblement de terre sur une population déjà très vulnérable a été catastrophique. Le lourd bilan humain s'élève déjà à 1 300 morts, et risque malheureusement d'augmenter dans les heures à venir. Plus de 5 000 personnes ont été blessées et des centaines sont toujours portées disparues. De plus, la tempête tropicale Grace s’approche de l'île et pourrait provoquer des pluies torrentielles qui aggraveraient la situation.

« Dès que nous avons reçu l'alerte, nous avons décidé de déployer une équipe immédiatement. 11 ans après notre réponse au terrible séisme de 2010, il était essentiel pour nous d'être sur le terrain le plus rapidement possible. Nous connaissons l'impact que de telles catastrophes peuvent avoir sur le pays et la nécessité d'agir rapidement. Il est primordial d'aider la population qui vit déjà dans des conditions difficiles en raison des troubles civils et politiques, et qui doit maintenant supporter – en plus du COVID – le tremblement de terre et la menace d’une tempête tropicale », explique Monique Lanne-Petit, directrice de TSF.

Forte de ses contacts avec les mécanismes de réponse régionaux et locaux, entretenus depuis ses missions en 2010 et 2016, TSF travaille en coordination avec le Centre d'opérations d'urgence nationale (COUN), l’Agence caribéenne d'intervention d'urgence en cas de catastrophe (CDEMA), les Nations Unies et les autres acteurs humanitaires déployés pour apporter une assistance télécoms aux opérations de secours et réduire l’impact de la catastrophe pour les populations affectées.