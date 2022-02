Sécuriser la santé en Haïti lorsque le tremblement de terre a détruit des hôpitaux

L'UNICEF travaille pour assurer la continuité des soins de santé.

Jonathan Crickx

Nazaire Roseline, 42 ans, a amené son fils de deux ans et demi à l'hôpital OFATMA des Cayes pour des soins. Lorsque le tremblement de terre a frappé, elle a réussi à sauver son fils, mais seulement après qu'un mur lui soit tombé dessus.

Le 14 août 2021, un tremblement de terre de magnitude 7,2 a frappé les départements du sud-ouest du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes. Plus de 2 200 personnes sont mortes, 12 700 personnes ont été blessées et 137 000 maisons détruites, mettant des milliers de personnes dans un besoin urgent d'assistance.

Le fils de Nazaire faisait partie des 527 patients qui se sont fait soigner à l'hôpital OFATMA des Cayes, dans le département du Sud, au cours des deux jours qui ont suivi la catastrophe.

Quelques heures après le tremblement de terre, 34 kits médicaux d'urgence contenant des fournitures médicales essentielles - notamment des gants, des analgésiques, des antibiotiques et des seringues - pour traiter 50 000 personnes victimes du tremblement de terre pendant trois mois, ont été livrés aux 19 principaux hôpitaux du sud.

Le tremblement de terre a endommagé ou détruit quelque 82 établissements de santé, mettant le système de santé au défi de suivre le rythme de l'élargissement des besoins de santé résultant du maintien de l'accès à une assistance vitale tout en continuant à offrir des services essentiels de santé maternelle et infantile. Certaines communautés rurales des zones touchées n'ont pas pu accéder à des établissements de santé fonctionnels en raison de dommages aux infrastructures.

Trois semaines après le tremblement de terre, lorsque les routes ont été débarrassées de gros blocs qui dévalaient des collines avec des glissements de terrain, et que certains ponts ont été progressivement réparés et à nouveau utilisables, l'UNICEF a équipé 24 équipes de cliniques mobiles de fournitures médicales et de médicaments essentiels qu’elle a déployé dans 18 communes reculées les plus difficiles d’accès des trois départements affectés, pour fournir des soins de santé de base de proximité.

Pour assurer la continuité des soins de santé, des orthopédistes, des chirurgiens et des anesthésistes bénévoles nationaux ont été déployés et des tentes ont été installées dans 28 établissements de santé gravement endommagés en tant qu'établissements de santé temporaires pour abriter des médicaments essentiels, du matériel médical et des fournitures de bureau. Avec ses salles d'urgence endommagées par la catastrophe, un 72 m² a été installé dans la cour de l'hôpital Ofatma 24 heures après le tremblement de terre pour fournir des soins vitaux aux patients.