Recueil de procédures opérationnelles standard pour la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre des départements des Nippes, Grand’Anse, et du Sud.

I) INTRODUCTION

La Violence Basée sur le Genre (VBG) est un problème de protection vital, de santé publique et de respect des droits humains qui peut entraîner des conséquences dévastatrices sur les communautés en particulier sur les femmes, les filles, sur les personnes vivant avec un handicap, ainsi que sur les familles.

La prévention et la réponse à la Violence Basée sur le Genre (VBG) nécessitent une action multisectorielle coordonnée entre les acteurs qui offrent les différents services, notamment des services médicaux, de santé mentale et de soutien psychosocial, d’assistance juridique et judiciaire, de sécurité, de réinsertion sociale et d’autonomisation.

De grands efforts ont été déployés par le Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF) en coordination avec les acteurs clés intervenant dans la lutte contre les VBG pour mettre en place des structures de coordination VBG aux niveaux national et départemental.

Par ailleurs, en dépit du plan d’action national d’égalité femmes hommes 2014-2034 du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes MCFDF, et du plan national de lutte contre les Violences envers les femmes 2017- 2027, il n’existe pas encore un standard intersectoriel départemental, de prévention et de prise en charge des cas de VBG au niveau national. De ce fait, les intervenants suivent généralement des procédures différentes et ipso facto, faiblement coordonnées. Voilà pourquoi il est donc impératif d’élaborer des Procédures Opérationnelles Standards (POS) pour le département des Nippes, le Sud et Grand ’Anse afin d’être en mesure de traiter les VBG de manière coordonnée et efficace.

Par définition, une procédure opérationnelle normalisée ou standard (POS), ou en anglais Standard Operating Procédures (SOP) est un ensemble de règles suivant lesquelles doivent se dérouler des actions permettant d’affronter les risques et en réduire les effets.

L’élaboration des présentes POS a été un processus concerté qui s’est déroulé à travers une série de consultations avec les principaux acteurs impliqués dans la lutte contre les VBG. Il a débuté avec l’élaboration d’un avant-projet de recueil de procédures par un groupe restreint d’intervenants majeurs sur base d’un draft qui leur avait été soumis par la Coordination du sous-cluster régional VBG. L’avant-projet a ensuite été revu par différents acteurs assurant la coordination, la prévention et la prise en charge des VBG, et réunis pendant deux jours au cours d’un atelier de finalisation du draft des POS.