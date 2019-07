Rapport du Groupe consultatif ad hoc sur Haïti (E/2019/80)

Session de 2019

26 juillet 2018-24 juillet 2019

Point 12 d) de l’ordre du jour

Questions de coordination, questions relatives au programme et autres questions : programme à long terme d’aide à Haïti

Résumé

Le présent rapport est soumis en application de la résolution 2018/19 du Conseil économique et social dans laquelle celui-ci a prié le Groupe consultatif ad hoc sur Haïti de lui présenter, pour examen à sa session de 2019, un rapport sur les travaux du Groupe, accompagné de recommandations le cas échéant. On y trouvera les principales conclusions formulées par le Groupe à l’issue de ses visites à Washington en avril 2019 et en Haïti en mai 2019, au cours desquelles les membres du Groupe se sont entretenus avec le Président du pays, des parlementaires, ainsi que des représentants des institutions financières internationales, des organisations régionales et de la société civile.

Le Groupe constate qu’Haïti connaît aujourd’hui une crise aux dimensions multiples. Le pays reste en proie à d’importantes tensions économiques et sociales qui, conjuguées aux besoins humanitaires persistants, sont à l’origine de l’instabilité politique et de la détérioration de la sécurité. Ces incertitudes empêchent les pouvoirs publics de répondre aux besoins fondamentaux de la population et compromettent la réalisation du Programme 2030 et des objectifs de développement durable.

Le Groupe presse le Gouvernement, l’opposition et tous les secteurs de la société de s’engager dans un dialogue national constructif et ouvert à tous afin de sortir de l’impasse politique et de fixer un cap pour le développement socioéconomique du pays. Il exhorte également la communauté internationale à continuer de coopérer collectivement avec Haïti afin d’assurer le succès de la transition d’une présence de maintien de la paix à une configuration davantage axée sur le développement, qui soit à même d’apporter durablement au peuple haïtien sécurité, stabilité et développement.

I. Introduction

A. Mandat et composition du Groupe

1. Le présent rapport est le quinzième établi à l’intention du Conseil économique et social par le Groupe consultatif ad hoc sur Haïti, depuis sa réactivation en 2004. Le Groupe, qui est présidé par le Canada, est composé des représentantes et représentants permanents de l’Argentine, des Bahamas, du Belize, du Bénin, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, d’El Salvador, de l’Espagne, des États-Unis d’Amérique, de la France, d’Haïti, du Mexique, du Pérou, de la Trinité-et-Tobago et de l’Uruguay auprès de l’Organisation des Nations Unies.

2. Dans sa résolution 2018/19, le Conseil économique et social a décidé de proroger la durée du mandat du Groupe jusqu’à la conclusion de sa session de 2019, afin de pouvoir suivre la situation de près et de formuler des conseils concernant la stratégie de développement à long terme d’Haïti en vue de favoriser le relèvement, la reconstruction et la stabilité du pays sur les plans économique et social, en accordant une attention particulière à la nécessité d’assurer un appui international cohérent et durable au pays. Il a prié le Groupe de lui présenter un rapport sur ses activités pour examen à sa session de 2019.

3. Le présent rapport expose les principales conclusions que le Groupe a tirées de ses visites à Washington en avril 2019 et en Haïti en mai 2019 et des entretiens qu’il a eus à New York durant l’année 2019 avec diverses parties intéressées.