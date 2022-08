Rapport d'impact séisme - Haïti 2021: Bilan de l’intervention d’urgence Départements du Sud et de Grand’Anse (août 2022)

Contexte

Le 14 août 2021, un séisme de magnitude 7,2 a frappé de plein fouet le Grand Sud d’Haïti causant près de 2 300 morts et des dégâts matériels considérables. Cette nouvelle catastrophe naturelle est venue aggraver une situation socio-économique déjà difficile pour les familles de cette région d’Haïti qui se relevaient à peine des conséquences dévastatrices causées par l'ouragan Matthew en 2016.

Dès les premières heures ayant suivi le passage du séisme, le CECI-Haïti qui menait déjà 6 projets de développement dans les départements de la Grand-Anse et du Sud, a mobilisé ses équipes pour appuyer les autorités gouvernementales, évaluer les besoins de la population, en particulier ceux des familles et des femmes, dresser un bilan des dégâts et établir un plan d’action pour le relèvement. Les communes les plus touchées dans la région Est du département de la Grand’Anse ont été les communes de Camp-Perrin, Roseaux, Corail, Beaumont et Pestel.

Pour la première urgence, les priorités suivantes avaient été identifiées:

Besoin d’approvisionnement en eau ;

Besoin en médicaments et intrants agricoles ;

Besoin en nourriture et lait pour les enfants ;

Besoin en tentes et bâches pour des abris provisoires ;

Besoin en produits hygiéniques et vêtements, toilettes portatives, etc. ;

Besoin en appui psychosocial ;

Pour apporter une réponse rapide et significative aux besoins urgents, le CECI a reçu des fonds du public canadien et obtenu un financement du ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du gouvernement du Québec.