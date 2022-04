Rapport de situation réalisé en collaboration avec OCHA : Violences dans la commune de Croix-des-Bouquets, Rapport de situation # 1, au 27 avril 2022 à 11h00

1. Faits saillants

• Depuis le dimanche 24 avril à 3 heures du matin, les gangs de Chen Mechan et 400 Mawozo s’affontent dans les quartiers avoisinant Clercine.

• Des centaines de personnes ont été contraintes de fuir les zones de combat.

• Au moins 18 civiles auraient été tués.

• L’hélicoptère de UNHAS stationné sur le tarmac de l’aéroport de Port-au-Prince a été touché par une balle perdue.

• La situation reste très volatile avec un risque important de réduction de l’accès humanitaire vers le Nord du pays.

2. Période couverte

Ce rapport couvre la période de 24 au 27 avril 2022.

3. Contexte

Le dimanche 24 avril, dès 3 heures du matin, de violents affrontements entre les gangs de 400 Mawozo et chen Mechan (Chien Méchant) ont semé la panique au sein de la population et provoqué le déplacement de plusieurs centaines de personnes, dont des familles accompagnées de nourrissants et de jeunes enfants ont des quartiers de Croix-des-Missions, Santo et Clercine. Selon des informations préliminaires, au moins 18 civiles auraient été tués et plusieurs maisons ont été pillées et incendiées.

Les entreprises, les commerces et les écoles de la zone affectées ont tous fermés leurs portes. Le conflit pourrait s’intensifier au cours des prochains jours et provoquer de nouvelles victimes parmi les populations ainsi que des mouvements de population additionnels. Dans ce contexte, l’accès vers le Nord du pays via les routes nationales 1 et 3 pourrait être entravé, ce qui isolerait alors l’ensemble des départements de la capitale puisque la route nationale 2 reliant les départements du Sud est toujours bloquée en raison de l’insécurité persistante.

La zone d’affrontement est située à quelques centaines de mètres à peine au Nord de l’aéroport international Toussaint Louverture. Le lundi 25 avril au matin, alors que les combats continuaient de faire rage, une balle perdue a frappé l’hélicoptère de UNHAS stationné sur le tarmac de l’aéroport domestique Guy Malary qui jouxte l’aéroport international.