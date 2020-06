Rapport de l’enquête rapide sur les connaissances, attitudes et pratiques des personnes handicapées et de leurs familles en lien avec le mécanisme de réponse de la COVID-19 (Réalisée du 21 au 24 Avril 2020 à Port-au-Prince – Haïti)

Projet LAVE - Plateformes de communication visant un changement de comportement efficace afin de réduire la propagation de la COVID-19

Contexte général

La Fédération Handicap International, sous le nom d’usage Humanité & Inclusion (marque déposée) - HI, est une organisation de solidarité internationale indépendante, qui intervient dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes.

Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels, pour améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.

Situation d’Haïti au regard de la COVID-19

Le 19 mars dernier, les deux premiers cas de COVID-19 ont été confirmés dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite. L’Etat d'urgence sanitaire a été déclaré sur toute l'étendue du territoire pour une période d'un mois. Des mesures ont été immédiatement prises pour limiter les risques de transmission : fermeture progressive des frontières aériennes, maritimes et terrestres ; couvre-feu de 20h à 5h ; rassemblements limités à 10 personnes ; fermeture des écoles, universités, lieux de culte, parcs industriels. Ces derniers ont été rouverts entretemps, pour produire du matériel de protection personnelle à la fois pour l'export et pour les centres de santé du pays.

Le 20 mai 2020, l’état d’urgence sanitaire est prolongé jusqu’au 20 juillet. Au 25-05, 27 décès sont reportés, 909 cas actifs sont confirmés sur l’ensemble du territoire, tandis que 1.249 personnes sont placées en quarantaine domiciliaire ou institutionnelle. Ces chiffres ne reflètent évidemment pas la véritable situation épidémique du pays, étant donné l’impossibilité de tester de façon massive la population.

Malgré la campagne de communication de masse menée par le MSPP, les acteurs nationaux et internationaux, auprès du grand public, il reste quasi impossible pour certains habitants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince de respecter les directives gouvernementales en matière de distanciation physique, notamment pour ceux qui vivent du secteur informel et doivent poursuivre leurs activités quotidiennes pour couvrir leurs besoins essentiels et/ou qui habitent dans des quartiers à forte densité de population.

Objectifs du projet

LAVE Le consortium composé de Mercy Corps, Catholic Relief Services, Christian Aid et Humanité & Inclusion a obtenu un financement du Start Fund pour mettre en place une intervention de 45 jours (du 11 avril au 26 mai 2020) avec l’objectif de réduire la transmission communautaire de la COVID-19 dans certains quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et les zones frontalières avec la République Dominicaine.

Le projet cherchait à encourager des comportements de prévention adaptés et inclusifs, ainsi que la promotion des mesures de protection à travers notamment l’adaptation des messages au profit en particulier des femmes et filles avec ou sans handicap, des personnes infectées par le virus, des personnes âgées et d'autres groupes à risque. Ce projet visait également à réduire les risques de comportements communautaires ou individuels de stigmatisation, discrimination et violence à l’encontre de ces personnes considérées à haut risque, sur base de rumeurs et de préjugés quant à leur rôle dans la transmission du virus.