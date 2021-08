Plus d'un demi-million d'enfants touchés par le séisme en Haïti

Des pluies torrentielles entravent les opérations de secours

Téléchargez photos et multimédia, ici

PORT-AU-PRINCE / PANAMA CITY, 17 août 2021 - L'UNICEF estime qu'environ 1,2 million de personnes, dont 540 000 enfants, ont été touchées par le puissant séisme qui a frappé Haïti samedi.

Les départements les plus durement touchés du Sud, Nippes et Grand'Anse sont maintenant inondés par la dépression tropicale Grace, qui perturbe l'accès à l'eau, aux abris et à d'autres services de base. Des inondations et des coulées de boue sont susceptibles d'aggraver la situation des familles vulnérables et de compliquer encore davantage la réponse humanitaire.

Des efforts de recherche et de sauvetage sont en cours, et des rapports officiels font état de plus de 1 400 morts et 7 000 blessés. Plus de 84 000 maisons ont été endommagées ou détruites, ainsi que des infrastructures publiques, notamment des hôpitaux, des écoles et des ponts.

« Hier soir, j'ai vu des vents forts et des pluies torrentielles frapper les zones déjà touchées par le séisme », a déclaré Bruno Maes, Représentant de l'UNICEF en Haïti, qui se trouve actuellement aux Cayes. « D'innombrables familles haïtiennes qui ont tout perdu à cause du tremblement de terre vivent maintenant littéralement les pieds dans l'eau à cause des inondations. »

« À l'heure actuelle, environ un demi-million d'enfants haïtiens ont un accès limité ou inexistant à un abri, à l'eau potable, aux soins de santé et à la nutrition », a déclaré Maes.

La violence criminelle et l'insécurité compliquent la réponse humanitaire ; la route principale de Port-au-Prince au sud du pays est contrôlée par des gangs. Néanmoins, l'UNICEF a pu atteindre les zones touchées avec des fournitures médicales dans les heures qui ont suivi le séisme. Un camion de l'UNICEF a livré six kits médicaux à trois hôpitaux des Cayes, avec suffisamment de fournitures - y compris des gants, des analgésiques, des antibiotiques et des seringues - pour soigner 30 000 victimes du tremblement de terre durant trois mois.

L'UNICEF et ses partenaires distribuent des bâches pour les abris d'urgence, des latrines et des douches ; des réserves d'eau pour la distribution d'eau salubre ; et des kits d'hygiène comprenant des comprimés pour le traitement de l'eau, du savon, du matériel d'hygiène menstruelle et des bidons.

Dans la cour d'un hôpital, l'UNICEF a installé des tentes pour abriter les patients qui craignaient que le bâtiment ne s'effondre.

Des fournitures supplémentaires, notamment des kits éducatifs et récréatifs, seront rapidement mobilisés, et l'UNICEF prévoit des activités d'engagement communautaire pour prévenir la séparation des familles et assurer la protection et le soutien psychosocial des enfants.

L'UNICEF travaille en étroite collaboration avec le gouvernement et ses partenaires pour effectuer des évaluations rapides des besoins des enfants. L'UNICEF estime qu'il lui faudra US$15 millions pour répondre aux besoins les plus urgents d'au moins 385 000 personnes dont 167 000 enfants de moins de cinq ans pendant une période de huit semaines. Ces besoins de financement initiaux seront examinés et ajustés au cours des prochaines semaines à mesure que l'impact sur les enfants et les familles deviendra plus clair.

À propos de l'UNICEF

L’UNICEF travaille dans certains des endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans plus de 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, chaque jour, afin de construire un monde meilleur pour tous.

Pour plus d'informations sur l'UNICEF et son travail en faveur des enfants, visitez https://www.unicef.org/lac/en.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Ndiaga Seck, UNICEF Haiti, +509 37 44 61 99, nseck@unicef.org

Laurent Duvillier, Bureau Régional de l’UNICEF pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, +507 6169 9886, lduvillier@unicef.org

Alfonso F. Reca, Bureau Régional de l’UNICEF pour l'Amérique Latine et les Caraïbes, +507 6941 2277, afernandezreca@unicef.org

Marixie Mercado, UNICEF Geneva, +4179 559 7172; mmercado@unicef.org

Matias Lindemann, UNICEF New York, +1 917 547 2846, mlindemann@unicef.org

Contacts presse

Ndiaga Seck

Chef de la Communication

UNICEF

Tél: +50937446199

Tél: +50928123076

Adresse électronique: nseck@unicef.org