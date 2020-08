Plan de contingence Hydrometeorologique National, Juin-Novembre 2020

PRÉSENTATION

Par sa position géographique, Haïti appartient aux zones à risques du bassin des Caraïbes et subit annuellement les assauts des vents des tropiques. Aucune saison pluvieuse ou cyclonique ne se passe sans des crues subites et des inondations, des éboulements et des pertes en vies humaines. Et le plus souvent, les cyclones aussi bien que les inondations détruisent les ressources de façon drastique et laissent l’environnement dénudé avec des séquelles difficiles à surmonter.

Durant la saison pluvieuse du printemps et au cours de la saison cyclonique, Haïti est confrontée aux corollaires obligés qui sont les inondations, les éboulements et glissements de terrains, les raz de marée, les épidémies, etc. A tout cela, il faut ajouter d’autres états de fait dont les rapatriements massifs de citoyens à partir de la République dominicaine, les risques de sécheresse avec les conséquences, et autres phénomènes et événements à effets pervers sur les populations urbaines et rurales…

La bidonvilisation s’étend un peu plus de jour en jour à cause de l’exode rural lié à l’appauvrissement continu des masses rurales et des classes moyennes d’une part, et aussi à la carence persistante de plan d’aménagement du territoire d’autre part. Depuis l’année 2016, la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) et le Secrétariat Permanent de Gestion de Risques et de Désastres (SPGRD) ne cessent d’attirer l’attention des Ministères et autres institutions autonomes de l’Etat sur la nécessité de disposer de plans de contingence sectoriels.

Au cours de l’année 2020, la Coordination de la Réponse en charge de ce dossier pour la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) a commencé la mobilisation depuis le mois de Mars pour la préparation des plans de contingence sectoriels et leur harmonisation avec les plans de contingence départementaux.

Cette initiative vise à produire des documents qui mettent en œuvre et synchronisent l’utilisation de toutes les ressources humaines et matérielles, et de tous les équipements mobilisables. Cela permettra de répondre, le cas échéant, aux urgences qui peuvent se produire au cours de la saison cyclonique 2020.

Pour harmoniser la démarche, les canevas de présentation de plans de contingence hydrométéorologiques communaux et départementaux ont été mis à jour en accord avec le plan national et vulgarisés. Et des travaux préliminaires y relatifs ont débuté au niveau du Secrétariat Permanent et avec les Coordinations Techniques Départementales.