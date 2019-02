"Pays lock" : la coordination humanitaire dresse un premier bilan de la situation en Haïti

Depuis le 7 février 2018, Haïti est paralysé par une crise politico-sociale. Blocages de route, jets de pierre sur les véhicules ou les personnes, tirs sporadiques, les mouvements sociaux et les violences ont rapidement impacté l’accès de la population aux produits de première nécessité comme la nourriture, l’eau, les médicaments et les soins de santé. Un risque d’aggravation pour la situation humanitaire du pays auquel fait face le Bureau de la coordination des affaires humanitaires en Haïti (en anglais Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) en mobilisant les différents acteurs nationaux et internationaux. Adjoint au Chef de Bureau, Alix Nijimbere dresse un premier aperçu de la situation.

Le 17 février 2017, la coordination des affaires humanitaires en Haïti sortait un premier rapport de situation. Quel était votre objectif ?

OCHA : En Haïti, la communauté humanitaire bénéficie d’un mécanisme de coordination pour apporter une réponse conjointe aux situations d’urgence. Les rapports comme celui publié récemment ont pour objectif d’informer les officiels, les bailleurs et autres acteurs humanitaires mais aussi de tenir informés et mobilisés les partenaires — en Haïti comme à l’extérieur — sur l’évolution de la crise. Notre but est de dresser un état des besoins recensés afin d’exprimer les demandes avant d’organiser et de mettre en œuvre une réponse.

Le suivi des besoins et de l’évolution de la situation se fait au sein du groupe « Intersecteur » qui rassemble tous les acteurs qui travaillent dans la réponse aux urgences humanitaires : les ministères des secteurs clés, les agences des Nations Unies ainsi, les organisations non-gouvernementales (ONG) et les représentants de la société civile. En période de crise, ils échangent en permanence sous la coordination d'OCHA et de l’Intersecteur afin de rendre compte au Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, le Dr Mamadou Diallo, qui occupe la fonction de Coordinateur humanitaire en Haïti, ainsi qu'à l'Équipe Humanitaire Pays qui l’aide dans sa tâche.

Quelle a été l’une des premières urgences auxquelles votre bureau a fait face ?

OCHA : Lors de nos toutes premières réunions, le secteur Santé a rapidement exprimé l’urgence de la situation en termes d’accès aux soins, d’accès aux infrastructures de santé à la fois pour le personnel et les patients. Nous avons ainsi mis à contribution les expertises des uns et des autres, en soutenant dans le mesure du possible les dispositions déjà mises en place par certains hôpitaux pour le ramassage du personnel hospitalier par les ambulances qui pouvaient encore circuler.

Toutes les requêtes reçues par le bureau étaient traitées, organisées et ensuite partagées aux partenaires sur le terrain. Lorsque des produits humanitaires se sont retrouvés bloqués à la douane portuaire ou l’aéroport, un plaidoyer a été conduit par le Coordinateur humanitaire jusqu’à résolution.

Quel bilan faites-vous à court terme de la crise du « pays lock » ?

OCHA : Pour le cas des hôpitaux, un des problèmes était que ni le staff médical ni les patients ne pouvaient se rendre dans les centres. Dans les départements, parfois dans des zones difficiles d’accès, des cas ont été rapportés d’accouchements en dehors des structures de santé, faisant craindre une augmentation de la mortalité maternelle et infantile. Sans avoir encore fait de bilan total, notre bureau s’est chargé de collecter ces informations et de commencer à apporter une réponse aux besoins les plus urgents.

Les mouvements de blocage ont par exemple beaucoup affecté les structures comme les prisons, les hôpitaux, les maisons d’enfants qui se sont rapidement retrouvés en pénurie des produits de première nécessité : nourriture, eau… En lien avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et son partenaire la Direction nationale de l'eau potable et de l’assainissement (DINEPA), OCHA a très vite coordonné les besoins identifiés par les différents acteurs pour rétablir rapidement l’accès à l’eau. Unicef a ainsi soutenu la DINEPA en mettant à sa disposition un appui en carburant pour poursuivre les livraisons d’eau. Les stations de pompage des nappes phréatiques à l’intérieur du pays ont également été relancées pour approvisionner tout le pays.

Peut-on considérer cette situation comme atypique ?

OCHA : Dans le passé, ce type de manifestations durait quelques jours seulement. Mais le « pays lock » a duré plus de 10 jours. Au début du blocage, les ambulances pouvaient encore continuer à circuler. Mais très rapidement, les structures de santé ont dû faire face à des problèmes d’accès et d’approvisionnement. En dépit de quelques réserves disponibles dans le pays, il est très vite apparu que l’une des principales difficultés a été l’acheminement des intrants médicaux, du carburant et de l’eau, vers ceux qui en avaient besoin en continu, comme les structures de santé, les maisons d’enfant et les prisons. Le blocage a mis en évidence l’extrême fragilité du fonctionnement de certaines institutions, en privant la population d’un accès à un ou des services de base essentiels.

Cette situation a été très difficile pour tous et en particulier pour les plus personnes les plus vulnérables. Nombre de situations d’urgence sont arrivées vers nous, à la recherche de solutions. Il est important que le niveau de prévention et de préparation à la gestion des urgences soit amélioré et anticipe les contraintes. Une réponse collective et coordonnée entre tous les acteurs est primordiale pour répondre au mieux aux besoins des populations les plus vulnérables.