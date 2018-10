Nouveau tremblement de terre ressenti, samedi soir 6 octobre 2018, sur l’île d’Haïti

P-au-P, 06 octobre 2018 [AlterPresse] --- Un nouveau tremblement de terre, de magnitude 5.9 sur l’échelle de Richter, a été enregistré sur l’île d’Haïti, dans la soirée du samedi 6 octobre 2018 (vers 8:11 pm locales à Port-au-Prince = 0:11 gmt le dimanche 7 octobre 2018), confirme à AlterPresse l’ingénieur-géologue Claude Préptit, directeur général du Bureau des mines et de l’énergie (Bme).

L’épicentre de ce nouveau tremblement de terre, ce samedi soir 6 octobre 2018, a été localisé à Port de Paix (département du Nord-Ouest d’Haïti).

La secousse a été ressentie en plusieurs endroits, dans la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince, rapportent plusieurs habitantes et habitants.

Il pleuvait à verse au moment du tremblement de terre de samedi soir 6 octobre 2018.

La secousse tellurique de samedi soir 6 octobre 2018 a également été ressentie dans la capitale Santo Domingo de la République Dominicaine, ainsi qu’à Santiago de Los Caballeros (deuxième ville en importance sur le territoire voisin d’Haïti), La Vega, Dajabon (villes au Nord de la République Dominicaine), selon des témoignages recueillis par AlterPresse.

Ce nouveau tremblement de terre serait d’une intensité quasiment semblable à celui enregistré, récemment (le dimanche 23 septembre 2018), dans les environs de Punta Cana (République Dominicaine).

« L’important, c’est de ne pas céder à la panique. Mais, il faut toujours suivre les instructions, appliquer les consignes et prendre les précautions nécessaires », continue de recommander l’ingénieur-géologue Préptit.

« Même lorsqu’il pleut, les tremblements de terre peuvent également avoir lieu », signale Claude Préptit.

De toute évidence, une secousse de plus forte intensité, que celle de ce samedi soir 06 octobre 2018, aurait pu provoquer des dégâts, voire des tsunamis.

D’où nécessité, pour toutes et tous, en Haïti de prendre garde et d’être toujours en éveil et en alerte face à l’éventualité de tremblements de terre, qui peuvent survenir à tout moment sur l’île d’Haïti.

Tout de suite après le tremblement de terre de samedi soir 6 octobre 2018, beaucoup de personnes, notamment dans la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince, étaient justement sur leurs gardes, se préparant à adopter les comportements responsables en cas de répliques éventuelles. [rc apr 06/10/2018 20:35]