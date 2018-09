Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti : Rapport du Secrétaire général (S/2018/795)

I. Introduction

II. Principaux faits nouveaux

A. Situation politique et faits nouveaux connexes

Au cours de la période considérée, la fragile stabilité politique en Haïti a été mise à l’épreuve après que le Gouvernement a annoncé qu ’il supprimerait les subventions aux combustibles, provoquant une forte hausse des prix du carburant et déclenchant de violentes manifestations, essentiellement à Port -au-Prince, qui ont précipité la démission du Premier Ministre, Jack Guy Lafontant. La suppression des subventions était l’une des mesures de réforme structurelle arrêtées par l e Gouvernement et le Fonds monétaire international dans le cadre d ’un accord suivi par ce dernier pour rationaliser les dépenses et améliorer les investissements publics de base.

Avant les manifestations, les tensions entre le pouvoir exécutif et le pouvoi r législatif s’étaient accrues, lorsque seize parlementaires de la Chambre des députés (Chambre basse) avaient déposé une motion de censure contre le Premier Ministre, accusant le Gouvernement d’être corrompu, inefficace et de violer la Constitution.

Le28 juin, le vote de la motion de censure a été suspendu, dans un contexte d’incertitudes liées à un courrier de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, informant la Chambre que quatre des cinq ministres nommés lors du remaniement gouvernemental du 23 avril, notamment le Ministre de la justice et de la sécurité publique, n’avaient pas reçu les certificats attestant de leur probité financière dans la gestion de fonds publics lorsqu ’ils exerçaient de précédentes fonctions, comme l’exige la Constitution.

Les manifestations ont commencé le 6 juillet, exprimant de toute évidence le mécontentement populaire face à l’augmentation de l’essence, du gazole et du kérosène de 38 %, 41 % et 51 %. Peu après, plusieurs centaines de barrages routiers ont été dressés dans l’ensemble du pays et certaines entreprises ont été la cible d’actes de vandalisme, dans ce qui semble avoir été une action coordonnée. Le 7 juillet, le Premier Ministre a annoncé la suspension immédiate et temporaire de la suppression des subventions, ce qui n’a pas permis de calmer les manifestations. Néanmoins, à la tombée de la nuit, le Président, Jovenel Moïse, lançait un appel au calme lors d’une allocution à la nation, ce qui a eu pour effet de faire diminuer la violence et a été suivi d’une grève générale les 9 et 10 juillet. Le 9 juillet, le Président a entamé des discussions avec les partis politiques, des représentants du secteur privé et des responsables des pouvoirs législatif et judiciaire, afin de trouver une solution.

Le 13 juillet, le Conseil de sécurité a appelé toutes les parties à garder leur calme, à faire preuve de retenue et à éviter les actes susceptibles de contribuer à l’instabilité. Les tensions et les menaces de nouvelles manifestations se sont apaisées après que le Premier Ministre a annoncé sa démission le 14 juillet, lors d’une session de la Chambre des députés consacrée au débat sur une motion de censure. Lors d’une allocution à la nation, le Président a confirmé qu’il avait accepté la démission du Premier Ministre et de son gouvernement, et s’est engagé à consulter toutes les parties pour former un nouveau gouvernement ouvert, chargé de combattre la pauvreté et de développer l’agriculture, l’énergie et les infrastructures. Le 17 juillet, il a entamé des consultations officielles en vue de nommer un nouveau premier ministre, rencontrant notamment les responsables du Parlement et des représentants de groupes religieux et du secteur privé. Le 5 août, il a signé un décret présidentiel portant nomination de Jean Henry Céant, personnalité politique bien connue et ancien candidat à l’élection présidentielle, au poste de Premier Ministre. Au moment de l’établissement du présent rapport, le vote de confiance sur sa déclaration de politique générale n’avait pas encore eu lieu au Parlement.

Au Parlement, la période a été marquée par un absentéisme élevé et une faible activité législative, dans les deux chambres. Le 3 juillet, le Sénat a approuvé deux projets de loi sur la promotion de la culture et sur l’accès des personnes handicapées aux bâtiments et aux installations, qui ont été transmis à l’exécutif pour être promulgués. Le 4 juillet, il a adopté un projet de loi sur l’encadrement des enseignants, qui a été transmis à la Chambre des députés pour examen et mise aux voix. Le 24 juillet, la Chambre des députés a adopté un projet de loi sur la création d’un fonds pour les personnes handicapées et un projet de loi organique du Ministère de l’environnement. Le 7 août, le Sénat a adopté un projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national d’assurance judiciaire qui doit être transmis à la Chambre des députés.

Le 11 juillet, la suspension temporaire de la suppression des subventions aux combustibles a entraîné le retrait de l’amendement du projet de budget 2017/18 et du projet de budget 2018/19, qui avaient été transmis au Parlement le 28 juin. Un séminaire de la Chambre des députés, initialement prévu du 6 au 8 juillet pour examiner les projets de code pénal et de code de procédure pénale, qui n’ont pas encore été adoptés, a été reporté sine die.