Manifestations en Haïti : Leurs impacts sur les droits humains et l’obligation de l’État de protéger tous les citoyens

COMMUNIQUE DE PRESSE / HAÏTI : L'ONU PUBLIE UN RAPPORT DRESSANT UN BILAN DES MANIFESTATIONS DE 2018-2019 RELATIF AUX DROITS DE L’HOMME

Port-au-Prince, le 18 janvier 2021 - Un rapport conjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti dresse le bilan des violations et abus des droits de l’homme perpétrés dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées entre le 6 juillet 2018 et le 10 décembre 2019.

Le document, publié aujourd’hui, examine les violations et abus aux droits à la vie et à la sécurité de la personne attribués aux gangs, à des individus armés non-identifiés et aux membres des forces de l’ordre. Il relève un total de 131 violations et abus au droits à la vie et à la sécurité de la personne lors des manifestations de 2018, et 567 violations et abus pour celles de 2019. Il examine également les violations aux droits d’assemblée pacifique.

De plus, le rapport documente certaines des conséquences des évènements de 2018 et 2019 sur le quotidien de la population haïtienne. En particulier, il examine les impacts sur leur liberté de circuler, leurs droits à la santé, à l’éducation, à l’alimentation, sur l’accès à la justice et son administration, ainsi que sur le droit des personnes privées de liberté à être traitées avec humanité.

Enfin, le rapport rappelle les obligations du gouvernement haïtien en matière de respect des droits de l’homme dans le cadre des manifestations et formule des recommandations aux autorités haïtiennes afin de prévenir la récurrence des violations et abus. Ces dernières comprennent notamment un élargissement de l’espace civique de façon à favoriser le règlement pacifique des différends et la nécessité de pleinement mettre en œuvre les droits économiques et sociaux de la population haïtienne.

FIN. -

Liens vers le Rapport et Résumés exécutifs en créole et en anglais:

https://binuh.unmissions.org/sites/default/files/2021.01.15_rapport_mani...

https://binuh.unmissions.org/sites/default/files/2021.10.15_resume_execu...

https://binuh.unmissions.org/sites/default/files/2021.10.18_resume_execu...

Personne contact :

Agathe Fabien / Associate Public information Officer

Phone : +509 36 84 4230

Email: fabiena@un.org(link sends e-mail)

Twitter: @binuh_un

Website: http://binuh.unmissions.org/