Météo : Intempéries sur Haïti, à la veille de la saison cyclonique 2019

P-au-P, 27 mai 2019 [AlterPresse] --- De fortes pluies son enregistrées, depuis une semaine, en divers endroits, sur le territoire national, en Haïti, à la veille de la saison cyclonique 2019 dans la région des Caraïbes, selon divers témoignages recueillis par l’agence en ligne AlterPresse.

La saison cyclonique de l’année en cours va s’étendre du samedi 1er juin 2019 au samedi 30 novembre 2019, dans la région des Caraïbes, où se trouve la république d’Haïti.

Ces intempéries ont causé des inondations et des difficultés de circulation, un peu partout, comme dans différentes communes, dans la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince.

A chaque averse, ce sont des tonnes d’immondices, de gravats et de débris divers, qui sont éparpillés çà et là, sans aucune disposition de prévention ni intervention appropriée des municipalités concernées.

Jusqu’au mercredi 29 mai 2019, des averses orageuses sont encore attendues, dans l’après-midi et en soirée, sur Haïti, indique un bulletin de l’Unité hydrométéorologique (Uhm), consulté par AlterPresse.

Les départements géographiques, susceptibles de recevoir de nouvelles précipitations, les lundi 27 et mardi 28 mai 2019, sont le Sud-Est, le Plateau central, l’Artibonite, la Grande Anse (une partie du Sud-Ouest) ainsi que l’Ouest, où il a commencé à pleuvoir, spécialement dans plusieurs quartiers de la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince.

Le temps couvert et les précipitations orageuses attendues résultent de beaucoup d’humidité, qui persiste, depuis plusieurs jours, dans la région des Caraïbes.

Face à cette réalité, la protection civile demande aux habitantes et habitants des zones à risques d’inondations, d’éboulements, et de glissements de terrains, de rester vigilants et de continuer à appliquer scrupuleusement les consignes de sécurités habituelles, lors de ces averses orageuses.

Les marins de voiliers ou de petites embarcations (chaloup, bwa fouye) doivent prendre des précautions en mer.

Les vagues peuvent atteindre jusqu’à 5 pieds de hauteur sur les côtes Nord et Sud d’Haïti.

Le temps est nuageux et ensoleillé, par moments, en journée et généralement nuageux, dans l’après-midi et en soirée.

La température varie entre 21 et 33 degrés Celsius. [emb rc apr 27/05/2019 15:55]