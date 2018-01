Météo : Inondations dans les communes de Baradères et Petit-Trou de Nippes, selon la Protection civile en Haïti

Baradères (Haïti), 05 janv. 2018 [AlterPresse] --- Les précipitations, qui s’abattent sur le pays depuis la nuit du mardi 2 au mercredi 3 janvier 2018, ont déjà inondé les communes de Baradères et Petit-Trou de Nippes (département des Nippes, une partie du Sud-Ouest d’Haïti), où la mer était très agitée, apprend AlterPresse de la Protection civile.

Dans la Grande-Anse (autre partie du Sud-Ouest d’Haïti), des pluies modérées et fortes, avec des vents modérés, ont été également enregistrées sur l’ensemble des communes.

Des pluies intermittentes, modérées et fortes, tombent dans le Nord et le Sud, notamment à Camp-Perrin, Port-à-Piment, Maniche, Coteaux, Roche-à-Bateau et Port-Salut.

Dans le Nord-Est, la mer est agitée sur les côtes, alors que dans le Bas-Artibonite, il y a eu des averses modérées jeudi soir 4 janvier 2018, suivies d’un ciel nuageux en cette matinée du vendredi 5 janvier 2018.

Dans le Nord-Ouest, des pluies s’abattent sur toutes les communes, avec une mer agitée à Anse-à-Foleur et au Môle Saint-Nicolas. Le transport est paralysé à cause de ce mauvais temps.

Au Plateau central, le temps est partiellement couvert dans la matinée de ce vendredi 5 janvier 2018. Des pluies faibles et modérées ont été enregistrées, la veille. [emb rc apr 05/01/2018 11:45]