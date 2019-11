Médicaments et Équipements reçus de l’UNICEF

Le 26 novembre 2019, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a reçu officiellement de l’UNICEF, 26 tonnes de médicaments et équipements d’urgence, kits sage-femme, obstétricaux et chirurgicaux qui permettront de continuer à couvrir les besoins d’environ 37 institutions sanitaires publiques de références du pays.

Ces médicaments, équipements sont destinés à la prise en charge des besoins de santé pour des femmes enceintes, de nouveau-nés et des enfants de moins de 5 ans.

A noter que la livraison de ces médicaments et équipements dans les institutions sanitaires publiques concernées est déjà en cours.