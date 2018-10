Lutte contre les crimes sexuels : de nouveaux locaux de l'unité spécialisée pour accueillir les victimes

UNPOL COMLAN FLAVIEN DOVONOU

Le vendredi 06 juillet 2018, le commandant de la composante police de la Mission des Nations Unies pour l'appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH) a procédé à l’inauguration du bâtiment de l’Unité de lutte contre les crimes sexuels (ULCS). Financée par la Norvège, la réhabilitation de ce bâtiment offre à cette unité spécialisée de la Police nationale d’Haïti (PNH) de meilleures conditions de travail. Les divers travaux de ce bâtiment implanté dans l’enceinte de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de la PNH ont duré 2 mois, pour un budget d’environ 75.000 dollars US. Ils ont été entièrement financés par des fonds du gouvernement norvégien.

Ce bâtiment qui couvre une superficie au sol de 170 m² est composé d’une douzaine de locaux aménagés en bureaux, espaces de réception, salles de conférence et salles d'entrevue. Tous les locaux sont meublés et les bureaux pourvus de matériels informatiques. Des salles d’eau, cuisine et débarras ont été également prévus.

L’inauguration de ce bâtiment constitue un appui concret de la composante police de la MINUJUSTH à la PNH pour garantir et assurer la protection de la population contre toute forme de crimes sexuels. Elle offre aux victimes de crimes sexuels de meilleures conditions d’accueil et aux 13 policiers l’unité de meilleures conditions de travail.

Le projet de mise en place de ce bureau spécialisé dans le traitement de ces crimes sexuels a été élaboré grâce à l'étroite collaboration entre l’Unité de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre (SGVB) de la MINUJUSTH et la PNH, avec le soutien des fonds du gouvernement norvégien.

Présente depuis de nombreuses années en Haïti, l’unité SGVB a contribué à former 1 100 officiers de la PNH, à dispenser plusieurs cours spécialisés, à rénover les locaux des bureaux de lutte contre les crimes sexuels dans les différents départements et a également concouru à la création, le 1er décembre 2015, d’une unité spécialisée au sein de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ).

Au cours de son allocution, le commandant de la composante police, après avoir adressé ses félicitations à l’unité SGVB pour le travail accompli, a invité le personnel de l’ULCS « à faire bon usage des locaux » mis à sa disposition.

Pour leurs parts, le Chef de cabinet du Directeur General de la PNH (DGPNH) et le Directeur de la DCPJ ont chacun remercié la composante de police de la MINUJUSTH pour son engagement à renforcer la PNH dans sa la lutte contre toute forme de criminalité.