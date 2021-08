L'USAID fournit 32 millions de dollars pour répondre au tremblement de terre en Haïti [FR/HT]

Pour Publication Immédiate

26 août 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Aujourd'hui, l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID), a annoncé une assistance humanitaire de 32 millions de dollars pour Haïti alors que l’agence continue de diriger la réponse du gouvernement américain à la suite du séisme de magnitude 7.2 qui a frappé Haïti le 14 août dernier.

Cette annonce de financement aidera les partenaires de l’humanitaire à fournir une aide d'urgence, notamment des services de santé, des abris d'urgence et de la nourriture, de l'eau potable, une assistance en matière d'hygiène et d'assainissement et des services de protection, y compris la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre, la protection de l'enfance et les services de soutien psychosocial dans les régions durement affectées du Sud-ouest d'Haïti.

Ce financement s'appuie sur les efforts continus de l'Equipe d'Intervention au Désastre de l'USAID sur le terrain - USAID Disaster Assistance Response Team, qui détermine les besoins prioritaires, coordonne les efforts de réponse du gouvernement américain et fournit de l'assistance en effectuant la livraison de nourriture et de matériels de secours prépositionnés et à partir de programmes de l'USAID déjà en cours qui ont pivoté en vue d’aider des dizaines de milliers de personnes en Haïti depuis le tremblement de terre.

Les États-Unis restent déterminés à soutenir la réponse du gouvernement haïtien à la suite de cette catastrophe dévastatrice et continuent de travailler en toute urgence pour fournir de l'aide au peuple haïtien pendant ces moments de besoin.

Pour les dernières mises à jour sur l’assistance humanitaire de l’USAID en Haïti.

USAID bay $32 Milyon pou asiste repons aprè tranblemandetè-a nan peyi d Ayiti

Pou Piblikasyon Imedya

Nan dat 26 dawout 2021

KOMINIKE POU LAPRES

Jodi-a, Ajans Amerikèn pou Devlopman Entènasyonal – U.S. Agency for International Development (USAID), anonse yon èd imanitè 32 milyon dola pou peyi d Ayiti pandan ajans lan kontinye ap dirije repons gouvènman ameriken an aprè tranblemandetè magnitid 7.2 ki te frape peyi a jou ki te 14 dawout la.

Anons finansman sa-a pral sipòte patnè k’ap travay nan asistans imanitè pou yo pote èd ijans, tankou sèvis swen sante, abri ijans ak manje, bonjan dlo pwòp pou bwè, asistans nan kesyon ijyèn ak netwayaj, ansanm ak sèvis pwoteksyon tankou prevansyon ak repons sou kesyon vyolans k’ap fèt sou fanm ak gason, pwoteksyon timoun ak sèvis sipò sikolojik ak sosyal nan zòn ki te afekte anpil nan rejyon Sidwès peyi d Ayiti.

Finansman sa-a vin sipòte efò Ekip Entèvansyon USAID nan kesyon Asistans Dezas - USAID Disaster Assistance Response Team, kontinye fè sou teren pou idantifye bezwen pi enpòtan yo, kowòdone efò repons gouvènman ameriken an epi bay asistans apati livrezon manje ak materyèl sekou ki te deja nan depo ak apati lòt pwogram USAID ki deja ekziste epi ki chanje pou ede dizèn milye moun an Ayiti depi aprè tranblemandetè-a te pase.

Etazini rete angaje pou sipòte repons gouvènman ayisyen an aprè kokennchenn dezas sa-a epi li kontinye ap travay nan ijans pou pote èd pou pèp ayisyen an nan moman bezwen yo.

Pou denyè enfòmasyon sou Asistans Imanitè USAID an Ayiti.