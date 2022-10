L'ONU soutient les efforts du gouvernement suite à l'épidémie de choléra en Haïti

Port-au-Prince, Haïti, 2 octobre 2022 : Les Nations Unies soutiennent les efforts du gouvernement d'Haïti pour contenir une épidémie de choléra et fournir des mesures d'urgence pour sauver des vies, suite à la confirmation d'un cas positif et l'identification de plusieurs cas suspects dans la région métropolitaine de Port-au-Prince.

Le cas a été identifié grâce au mécanisme de surveillance du choléra, mis en place par les autorités haïtiennes et soutenu par les Nations Unies. Il a été confirmé comme positif au Laboratoire National de Santé Publique de Port-au-Prince, le dimanche 2 octobre. D'autres cas suspects font actuellement l'objet d'une enquête.

Les Nations Unies surveillent activement la situation et travaillent avec le gouvernement pour organiser une réponse d'urgence à cette potentielle épidémie, axée non seulement sur la limitation de la propagation de la maladie, mais également pour informer la population sur la manière de prendre des mesures immédiates pour sauver des vies à la maison. Un soutien supplémentaire consistera en une surveillance élargie, une augmentation de l'approvisionnement en eau et en assainissement, le développement de centres de traitement du choléra et le renforcement de la prise en charge des cas.

Des équipes d'intervention d'urgence spécialisées sont prêtes à être déployées pour soutenir les communautés touchées. Cependant, dans le contexte sociopolitique actuel, il est impératif que ces équipes se voient garantir un accès sûr aux zones où des cas ont été confirmés ou suspectés, afin de contribuer à atténuer le risque d'une épidémie importante.

Les Nations Unies appellent tous les citoyens haïtiens à rester vigilants et à prendre des mesures proactives pour empêcher la propagation des cas au sein de la communauté. Ces mesures consistent à :

● faire bouillir de l'eau pour boire et cuisiner

● se laver les mains régulièrement avec du savon et de l'eau potable/traitée (bouillie ou chlorée)

● protéger les aliments des animaux nuisibles (rongeurs et insectes)

● utiliser des latrines

Toute personne qui présente des symptômes de diarrhée aqueuse aiguë et de vomissements doit consulter immédiatement un médecin et doit rester hydratée en utilisant des sels de réhydratation orale qui peuvent être fabriqués à la maison en combinant un litre d'eau propre, six cuillères à café de sucre et ½ cuillère à café de sel. Les nourrissons doivent recevoir au moins un demi-litre de sels de réhydratation orale par jour tandis que les enfants doivent en recevoir un litre. Les adultes devraient en consommer trois litres par jour.

Les Nations Unies sont engagées à se tenir aux côtés du peuple haïtien et des autorités haïtiennes alors qu'ils cherchent à contenir cette épidémie.

– FIN –

-------------------------------- KOMINIKE POU LAPRÈS / Nasyonzini ap soutni jefò gouvènman an nan epidemi kolera a an Ayiti

Pòtoprens, Ayiti, 2 oktòb 2022: Nasyonzini ap soutni jefò gouvènman ayisyen an pou frennen epidemi kolera a enpi pran mezi prese prese pou sove lavi moun ki trape l yo, jan sa konfime ke gen yon ka pozitif epi plizyè lòt ka yo sipèk, nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens la.

Ka sa a te rive idantifye granmesi mekanis pou siveye kolera otorite ayisyen yo te mete kanpe avèk sipò Nasyonzini. E se Laboratwa Nasyonal Sante Piblik, jodi dimanch 2 oktòb la, ki konfime ka kolera pozitif sa a. Gen rechèh k ap fèt nan moman an la a sou lòt ka ki sispèk yo nan rejyon metwopolitèn nan.

Nasyonzini ap siveye sitiyasyon an san pran souf e l ap travay ak gouvènman an, pou yo gentan pote yon repons touswit, anvan yon epidemi ta vin tabli kò l la a. Yon repons k ap non sèlman gen pou l bare pou maladi a pa rive blayi kò l, men tou pou enfòme popilasyon an sou kijan yo ka fè, san pèdi tan depi lakay, pou sove lavi malad yo. Anplis de sa, ap genyen yon siveyans lajmanlaj tou, moun yo ap gen pou jwenn plis dlo ak plis asenisman nan zòn yo, ap gen Sant pou trete kolkera k ap ouvè enpi prizanchay ka kolera yo ap ranfòse tou.

Gen ekip entèvansyon ijans espesyalize ki pare pou al soutni kominote ki gen ka yo. Men, nan jan sitiyasyon sosyopolitik la ye la a, fòk ekip sa yo ta gen garanti ke yo ka mete pye yo san kè kase nan zòn kote ki gen kolera ki konfime oubyen ki sispèk yo, se nan konsa n ap ka ede bese danje ki genyen devan yon gwo epidemi.

Nasyonzini mande tout sitwayen ayisyen rete vijilan enpi pran mezi davans pou anpeche ka kolera yo pwopaje nan kominote a. Men mezi yo :

Bouyi dlo pou nou bwè oubyen pou nou fè manje Toujou lave men nou avèk savon ak dlo potab/trete (dlo bouyi oubyen dlo ki gen klowòks)

Pa kite vye bèt tankou rat, ensèk, jwenn ak manje nou yo Fè bezwen nou nan latrin Depi yon moun ta gen dyare san rete ak vomisman, li dwe konsilte san pèdi tan yon doktè enpi li dwe reyidrate l nan bwè anpil dlo ki gen sèl reyidratasyon oral ke yo ka prepare lakay yo menm avèk: yon lit dlo pwòp, sis ti kiyè sik ak ½ ti kiyè sèl. Ti bebe nan tete yo dwe bwè pou pi piti ½ lit sèl reyidratasyon oral pajou, ti moun piti yo dwe bwè yon lit pou pi piti. Granmoun yo ta dwe bwè twa lit pajou.

Nasyonzini angaje l pou l rete bò kote pèp ayisyen an ak otorite ayisyen yo pandan y ap goumen pou frennen epidemi sa a.

– FEN –

