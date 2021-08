L'ONU et ses partenaires lancent un appel de 187,3 millions de dollars pour aider Haïti après le tremblement de terre

PORT-AU-PRINCE, 25 août 2021 - Les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé aujourd'hui un appel de 187,3 millions de dollars pour fournir l’aide d'urgence à plus de 800 mille personnes touchées par le tremblement de terre de 14 Aout en Haïti, notamment en matière d'abris, d'eau et d'assainissement, de santé d'urgence, de nourriture, de protection et de relèvement rapide.

Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,2 a frappé Haïti le 14 août, causant des dommages à grande échelle dans la péninsule sud du pays. Plus de 2 200 personnes ont perdu leur vie et au moins 12 000 personnes ont été blessées. Le tremblement a été suivi par la dépression tropicale Grace qui a provoqué des inondations dans les mêmes régions du pays touchées par le séisme. La situation a également accru le risque d'une nouvelle vague de COVID-19, après les vaccinations COVID-19 vient de commencer en Haïti à la mi-juillet.

L'appel ciblera 500 000 personnes parmi les plus vulnérables des 650 000 personnes identifiées comme ayant besoin d'aide.

Au lendemain de la catastrophe, sous la direction du gouvernement, les partenaires humanitaires locaux et internationaux ont rapidement lancé une opération de secours énorme. Des équipes de recherche et de sauvetage et des équipes médicales essayer de trouver des survivants et de fournir des soins médicaux d'urgence dans les zones les plus difficiles à accéder. Les partenaires ont aussi commencé à fournir de l'eau potable et de la nourriture aux victimes du séisme.

Le Premier Ministre Haïtien, Ariel Henry, a souligné : "Nous avons besoin que les efforts de relèvement et de reconstruction commencent sérieusement et simultanément avec la réponse humanitaire."

Le coordinateur résident et humanitaire des Nations Unies, Bruno Lemarquis, a déclaré : "Haïti et son peuple ont, plus que jamais, besoin de la solidarité du monde entier, en face de multiples crises en même temps. Nous remercions les pays qui ont répondu si rapidement et si généreusement avec du personnel et de l'aide humanitaire et nous espérons qu'ils continueront à le faire. Dans le cadre de cette réponse, en allant vers le relèvement, et en tenant compte des leçons du tremblement de terre de 2010, il sera absolument essentiel de soutenir et d’appuyer le leadership national et aux efforts de coordination, de soutenir les capacités, les systèmes et les acteurs économiques nationaux et locaux, et de profiter des connaissances et l'expertise haïtiennes pour une réponse contextualisée."

"L'ONU et ses partenaires travaillent ensemble avec le gouvernement d'Haïti pour répondre aux besoins urgents des Haïtiens touchés par le tremblement de terre et la dépression tropicale Grace", a déclaré le coordinateur adjoint des secours d'urgence de l'ONU, Ramesh Rajasingham. "Pour ce faire, nous avons besoin d'un financement immédiat".

Il a poursuivi : "Nous avons besoin d'un accès sûr et sans entrave à toutes les personnes dans le besoin. Toutes les parties, y compris les groupes armés, doivent assurer que les organisations humanitaires et les fournitures d'aide ont un accès durable et sûr aux zones touchées."

Une crudescence de la violence liée aux gangs depuis le mois de juin a causé le déplacement d'environ 19 mille personnes dans les zones proches de la capitale, Port-au-Prince, ce qui a rendu difficile l'accès à la péninsule du sud-ouest touchée par le séisme.

L'appel reflète à la fois la sévérité des besoins et les défis logistiques liés à la fourniture d'une réponse humanitaire efficace à grande échelle dans des zones difficiles à atteindre. Les partenaires fourniront des services de base d'urgence, notamment des abris, des services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, de santé, d'alimentation, d'éducation et de protection à 500 000 personnes.

Le Fonds Central d'Intervention d'Urgence des Nations Unies (CERF) a mis à disposition 8 millions de dollars pour relancer les activités humanitaires sur le terrain.

