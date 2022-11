L'OIM lance un appel de 3,2 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie de choléra et répondre aux besoins des Haïtiens déplacés

Port-au-Prince – L'OIM lance un appel urgent de 3,2 millions de dollars pour continuer à répondre à l'épidémie mortelle de choléra en Haïti et à la situation désastreuse de la population déplacée dans le pays.

Au moins 144 personnes sont mortes et plus de 6 800 cas suspects de cette maladie transmise par l’eau ont été signalés dans sept régions du pays ce mois-ci. Le 2 octobre, Haïti a signalé son premier cas de choléra depuis plus de trois ans.

La résurgence du choléra ajoute une pression supplémentaire à une situation humanitaire complexe dans un environnement sociopolitique instable marqué par des barrages routiers, des pénuries de carburant, la violence des groupes criminels et une insécurité galopante limitant la fourniture de services de base, notamment l'accès à l'eau et aux soins de santé.

« Des mesures urgentes doivent être prises pour sauver des vies », a déclaré Philippe Branchat, chef de mission de l'OIM en Haïti.

« L’inaction pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour des milliers de personnes qui vivent déjà dans des conditions très difficiles ».

Plus de 96 000 personnes ont été déplacées par les récentes violences des groupes criminels à Port-au-Prince. Les troubles civils et les difficultés d'accès aux communautés touchées aggravent la crise humanitaire multidimensionnelle et entravent la réponse d'urgence.

Grâce à cet appel, l'OIM continuera à travailler avec le Ministère de la Santé Publique, la DINEPA (Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement) et d'autres partenaires pour assurer la continuité des services essentiels, notamment la communication des risques et l'engagement communautaire (RCCE), le renforcement de son système d'alerte rapide, la fourniture d'un soutien psychosocial et de soins de santé mentale, et l'approvisionnement en eau propre et potable des sites de déplacement.

L'OIM est l'un des principaux acteurs humanitaires en Haïti et est active depuis 1995. Elle continue de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et avec les Etats et les partenaires pour coordonner les efforts d'intervention en Haïti.

L'appel est accessible en cliquant sur le lien suivant : Appel éclair de l'OIM - Crise du choléra et déplacement en Haïti, novembre 2022 .

En Haïti : Gema Cortes, OIM Haïti, +507 6269-4574, marcortes@iom.int

A San José : Jorge Gallo, Bureau régional de l'OIM pour l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et les Caraïbes, +506 7203-6536, jgallo@iom.int

A Genève : Diego Pérez Damasco, chargé de communication, +41 79 582 7235, diperez@iom.int