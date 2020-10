Les Etats-Unis engagent $24.4 million d’assistance supplémentaire pour Haïti

[Port-au-Prince] – Le 18 septembre 2020, le peuple Américain a accordé une assistance supplémentaire à Haïti de 24,4 millions de dollars. L’accord signé entre le Gouvernement Américain, à travers l’USAID, et le Gouvernement Haïtien, à travers le Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, améliorera les résultats de développement à travers Haïti dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture et de la gouvernance, entre autres.

L’Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michele Sison, a déclaré: “L’USAID/Haïti travaille à améliorer les résultats en matière de santé et d’éducation, à faire progresser la sécurité économique et alimentaire et à renforcer l’indépendance et la transparence des institutions gouvernementales haïtiennes. À date, l’USAID a également fourni 13,2 millions de dollars pour soutenir les efforts de réponse au COVID 19 d’Haïti, y compris la prévention des infections, la gestion des cas, l’amélioration de l’eau et de l’assainissement et plus encore par le biais d’organisations partenaires locales.”

Ce dernier accord porte l’aide totale de l’USAID à Haïti à plus de 1,8 milliard de dollars depuis 2011. Ces fonds s’ajoutent aux 75,5 millions de dollars d’assistance au développement octroyés en avril et portent la contribution totale du Gouvernement Américain à Haïti à environ 100 millions de dollars pour 2020. En outre, le Gouvernement Américain a fourni plus de 16 millions de dollars d’assistance pour aider Haïti à combattre COVID-19 à date, incluant l’appui de l’USAID, le Commandement sud des États-Unis (SOUTHCOM), et les Centres pour le control et la prévention des maladies (CDC) aux interventions d’Haïti en réponse au COVID-19.

Le Directeur de Mission de l’USAID en Haïti a fait remarquer: “Ce financement supplémentaire pour le VIH et autres interventions en matière de santé est la preuve du soutien continu de l’USAID à Haïti et de son engagement ferme envers le peuple Haïtien.”

Pour plus d’informations sur les objectifs de développement de l’USAID, veuillez visiter: https://www.usaid.gov/haiti.