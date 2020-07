Les écoliers d’aujourd’hui sont les leaders de demain: Un programme radiophonique d’enseignement à distance pour les enfants haïtien

[Port-au-Prince] – Lorsque COVID-19 a forcé la fermeture des écoles en Haïti, Marc et Daniel, deux frères en classe de première et septième années fondamentales au Cap-Haïtien, ne savaient pas quand ils reverraient leur école, leurs enseignants ou leurs camarades de classe. Sans accès à un ordinateur ou à un téléphone portable, ils ont commencé à s’inquiéter de prendre du retard dans leurs devoirs. Même à leur âge, ils comprennent l’importance de l’éducation et leurs parents savent qu’elle est essentielle à la réalisation de leurs rêves. Aujourd’hui, des étudiants comme Marc et Daniel bénéficieront des programmes radiophoniques d’enseignement à distance du projet Read Haïti, de l’Agence américaine pour le développement international (USAID), quel que soit où ils vivent ou leur niveau d’accès à l’Internet.

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, les élèves haïtiens n’ont fréquenté l’école que 30% à 50% des jours d’école prévus en raison de troubles politiques et du COVID-19. En réponse, le gouvernement des États-Unis, par le biais de l’USAID, a produit un programme radiophonique novateur pour s’assurer que plus de 36 400 étudiants poursuivent leurs études grâce à l’enseignement à distance. Basée sur un programme d’alphabétisation préexistant parrainé par l’USAID et le Ministère haïtien de l’Éducation (MENFP), M’ap li net ale (créole haïtien) et Je parle bien français (français), l’émission radiophonique est la première du genre en Haïti et atteindra les élèves inscrits dans 340 écoles réparties dans les 5 départements desservis par Read Haïti. Ce programme éducatif est mis en œuvre par des partenaires de l’Université de Notre Dame USA (UND) à travers son Alliance pour l’éducation catholique (Alliance for Catholic Education dit ACE) Haïti et le Centre mondial pour le développement complet de l’enfant (Global Center for the Development of the Whole Child dit GC-DWC). Plus de 65 épisodes radiophoniques ont été créés pour les enfants du préscolaire, de la première et de la deuxième année et plus de 15 200 radios ont été distribuées aux familles participant au programme. Pour assurer une plus grande disponibilité à travers Haïti, la collection d’épisodes open source est accessible à tous et peut être téléchargée ici.

Reconnaissant que la radio est le moyen le plus efficace de diffuser du matériel d’apprentissage dans un pays où l’accès à l’apprentissage en ligne est extrêmement limité, les partenaires de Read Haïti – ACE, GC-DWC, Catholic Relief Services (CRS) Haïti et la Commission épiscopale d’Haïti pour l’éducation catholique (CEEC) ) – ont créé trois programmes radiophoniques: un programme d’alphabétisation, un programme de lecture et un programme d’apprentissage socio-affectif (SEL) et d’éducation parentale pré-maternelle. Ces programmes constituent une approche globale de l’enseignement à distance dans un environnement à faible technologie. Rendus possible grâce à l’Alliance mondiale pour le développement de l’USAID, les programmes radio comportent des opportunités d’apprentissage en créole haïtien et en français, des cours de thématiques socio-affectives, des activités interactives pour les jeunes élèves et des stratégies pour les parents afin de soutenir les jeunes apprenants à la maison.

L’Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michele Sison, a déclaré: « Je suis enchantée par le nouveau programme d’éducation radiophonique de l’USAID, car c’est un signe d’espoir et de bonnes nouvelles pour les parents et les élèves en cette période incertaine, pendant que les écoles sont fermées en raison de COVID-19. »

Le soutien du secteur privé a été la clé du succès de ce programme et de sa capacité à répondre rapidement et efficacement à la crise actuelle. C’est une véritable collaboration entre la communauté et les éducateurs qui s’est formée pour servir les étudiants haïtiens et leurs familles pendant la pandémie, incluant des stations de radio confessionnelles et communautaires, des ONG locales et nationales et d’autres groupes de la société civile, des commissions scolaires et le Ministère de l’Éducation Nationale.

Le Directeur de la mission de l’USAID en Haïti, Christopher Cushing, a déclaré: «Ceci est un excellent exemple de la façon dont nos partenariats avec le secteur privé ont rapidement rendu l’enseignement à distance accessible à plus de 36 400 étudiants, offrant plus d’occasions de continuer à développer des compétences académiques clés malgré les fermetures d’écoles. De plus, nos partenaires étudient actuellement comment développer davantage cette initiative pour assurer la poursuite de l’apprentissage des écoliers haïtiens, maintenant et en cas d’éventuelles fermetures à l’avenir.»

En parlant du programme, Jamesly, un élève de deuxième année à l’école Saint Martin de Porres à Blue Hills, Cap-Haïtien, ainsi que sa mère Jesula Alce, sont maintenant heureux d’avoir leur propre radio. En tant que mère de cinq enfants, Jesula, qui dirige une petite entreprise de vente au détail, a déclaré: «Je suis heureuse du potentiel de la radio pour reprendre les études de mes enfants. Les programmes à la radio sont excellents car ils motiveront les enfants à étudier et à travailler. »