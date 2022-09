Le séisme a affecté la santé mentale des enfants

De nombreuses personnes ont souffert de troubles de stress post-traumatique après le tremblement de terre. L’UNICEF leur a offert des soins en santé mentale.

Ndiaga Seck

Quand le séisme a frappé le sud-ouest d’Haiti l’année dernière, d’importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines avaient été relevés. Au moins 2.200 morts et 12.700 blessés ont été déplorées, en plus de 130.000 maisons, 1250 écoles et 97 institutions sanitaires endommagées ou détruites. Cependant, le désastre a causé des dégâts profonds chez les femmes et les hommes, mais surtout chez les adolescents et les jeunes. Leur santé mentale avait été sérieusement affectée.

« Mon esprit a toujours pensé à cet évènement. A chaque fois que je repense à ce qui s’est passé, cela m’affecte énormément », raconte Chedlie Pierre. La fille de 17 ans ne parvient toujours pas à oublier ce qui s’est passé ce matin du 14 août 2021. « C’est survenu aux environs de 8h du matin. Ma tante m’avait donné des emplettes à faire. J’étais sur le chemin du retour quand ça s’est passé. J’ai beaucoup pleuré car ma maison était détruite », se souvient-elle.

Chedlie habite à l’Asile non loin de l’épicentre du tremblement de terre, dans le département des Nippes. Leur grande maison en ciment et béton sise au milieu de la ville, n’a pas résisté aux remous sismiques et sa famille était obligée de déménager dans une maison en tôles, plutôt sobre, en dehors de la ville où l’adolescente s’adapte petit-à-petit.

Après le tremblement de terre, Chedlie est tombée malade et a commencé à déprimer. Elle n’arrivait plus à manger, souffrait de maux de tête et avait des difficultés à suivre à l’école. Elle en parla à sa tante qui l’a tout de suite amenée à l’hôpital. « Lors du séisme, Chedlie était traumatisée et ne se portait pas bien. Les écoles ne marchaient pas complétement à cette époque, et lorsqu’il a fallu qu’elle y retourne, elle ne pouvait ni apprendre, ni s’adapter. Et je l’ai amenée voir un médecin. Il en a déduit qu’elle était traumatisée et qu’il fallait qu’elle voie un psychologue », explique Poussin Junale, la tante de Chedlie.

Les catastrophes naturelles et humaines ont des conséquences considérables sur la santé mentale des survivants dont les enfants et adolescents, notamment les risques à long terme de trouble de stress post-traumatique (TSPT) et troubles comorbides. Suite au séisme du 14 août 2021, l’UNICEF a appuyé les directions départementales de santé du Grand Sud à renforcer l’offre de soins de santé mentale à base communautaire, avec une approche multidisciplinaire et intégrée. Des cliniques mobiles ont été déployées à travers les Nippes, le Sud et la Grande Anse pour offrir des soins sanitaires à 52.000 personnes. A chaque fois, un psychologue faisait partie de l'équipe déployée, pour la prise en charge des femmes, des adolescents et des jeunes qui souffrent de troubles émotionnels.

Après le séisme, nous avons constaté que les gens n’ont pas uniquement besoin de soigner des blessures physiques, des enfants malades de diarrhée ou de faire vacciner leurs enfants ou de les traiter pour malnutrition », dit Fredine Cantave, chargée de santé à l’UNICEF.

C’est lors de ces interventions, que Chedlie a rencontré Dr Junior Joseph, psychologue de son état qui continue de lui payer des visites à domicile pour s’enquérir de son état. Dr Joseph est plutôt satisfait du résultat quand il a vu l’adolescente en cette matinée du mois d’août, un an jour pour jour quasiment, après le séisme.

Les résultats que Dr Joseph a pu glaner avec Chedlie, il les doit aussi à une prise en charge précoce. Alors qu’on a souvent tendance à banaliser la santé mentale des enfants ou à évoquer la résilience du citoyen haïtien à faire face aux chocs et à se relever seul, la tante de Chedlie elle, a fait recours à des soins adéquats dès que sa nièce a montré des signes de déprime. Aujourd’hui, elle semble très heureuse et reprend goût à la vie.

Les enfants qui font face à des problèmes de santé mentale doivent être référés vers un spécialiste assez tôt, afin de les aider à se relever et à pouvoir déployer leur plein potentiel.