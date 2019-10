Le renforcement et la diversification des filières agricoles haïtiennes contre l’insécurité alimentaire

Avec un indice de risques climatiques particulièrement élevé, Haïti figure très souvent dans le top 5 des pays les plus touchés par des événements météorologiques extrêmes.

Ces chocs climatiques à répétition compromettent fortement la sécurité alimentaire du pays. Depuis 2014, Haïti a été touché presque chaque année par des épisodes de sécheresse et de précipitations irrégulières. Haïti est par ailleurs le quatrième pays le plus touché par des événements météorologiques extrêmes au cours des 20 dernières années, d’après l’Indice mondial des risques climatiques 2019 (Germanwatch).

En 2019, la situation alimentaire du pays s’est encore détériorée, avec 2,6 millions d’habitants qui ont besoin d’une assistance alimentaire.

38% DE LA POPULATION HAÏTIENNE A BESOIN D’UNE AIDE ALIMENTAIRE EN 2019

ACTED, présente en Haïti depuis 2006 pour répondre aux catastrophes et aux situations de crise chronique, cherche aujourd’hui à développer les activités agropastorales dans les départements du Sud et de la Grand’Anse (sud-est du pays) pour faciliter la diversification des filières agricoles afin d’améliorer la situation alimentaire.

Une situation agricole et économique sous tension

Au printemps 2019, le rendement des récoltes a chuté suite aux épisodes de sécheresse qui ont touché presque tous les départements du pays. La campagne de printemps constitue normalement la moitié du rendement agricole annuel du pays.

En plus de perturber les récoltes, les dérèglements climatiques endommagent les sols, plongeant le pays dans la précarité alimentaire. Les populations des zones rurales, où s’alternent des périodes arides et des périodes de fortes précipitations, sont les plus vulnérables.

Par ailleurs, la situation économique du pays s’est aussi dégradée, causant une forte inflation.

Le coût du panier alimentaire moyen (composé de six produits de base et calculé par la Coordination Nationale de la Sécurité Alimentaire – CNSA) a augmenté d’environ 34% entre juin 2018 et juin 2019. Les foyers haïtiens sont contraints de réduire leur consommation alimentaire, et d’adopter des stratégies d’adaptation néfastes (par exemple réduire le nombre de repas par jour, réduire la qualité nutritionnelle des aliments).

Les denrées alimentaires sont difficilement accessibles, pour des raisons de prix et de disponibilité. De plus, les crises socio-politiques à répétition perturbent les importations, qui représentent 44% des stocks de denrées alimentaires en Haïti.

L’édition 2019 de l’Indice de la Faim dans le Monde (GHI) se penche plus particulièrement sur la situation d’Haïti et souligne la nécessité d’améliorer la disponibilité d’une alimentation variée pour contrer la situation actuelle, où beaucoup d’Haïtiens souffriraient de carences pouvant entraîner des problèmes de santé sérieux.

Renforcer les moyens de subsistance des plus vulnérables

ACTED cherche à apporter des réponses structurelles aux crises alimentaires récurrentes en investissant dans le renforcement des moyens de subsistance. En particulier, l’ONG soutient le développement d’activités génératrices de revenu dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Ces interventions favorisent l’accès à un revenu, et contribuent ainsi à accroître la résilience des plus vulnérables face aux chocs. Cela permet également de renforcer et de varier les cultures au niveau local pour mieux répondre aux besoins alimentaires des populations.

ACTED cherche également à renforcer l’accès à des solutions d’épargne et de microcrédit en travaillant avec des Association Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC), qui permettent de renforcer le développement d’activités maraîchères, de pêche et d’élevage, tout en renforçant le capital productif des foyers.

En parallèle, ACTED implique les communautés vulnérables dans des activités d’argent contre travail notamment pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures essentielles.

Toutes ces activités permettent aux communautés impliquées d’avoir accès à des revenus, de renforcer leur situation et d’avoir un budget dédié à leur alimentation.