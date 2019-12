Le Programme alimentaire mondial renforce sa réponse d'urgence en Haïti pour porter assistance à 700 000 personnes

PORT-AU-PRINCE - Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) a annoncé l’intensification de ses opérations pour apporter une assistance alimentaire d'urgence à 700 000 personnes en Haïti. Afin de faire parvenir cette assistance et de fournir des services humanitaires communs, le PAM lance un appel de fonds de 62 millions de dollars américains.

Un Haïtien sur trois, soit 3,7 millions de personnes, a besoin d’assistance alimentaire d'urgence selon une étude nationale réalisée en août par la CNSA (Coordination Nationale pour la Sécurité Alimentaire) avec le soutien du PAM et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

« Les familles haïtiennes pauvres font face à une situation très dramatique. Le PAM et ses partenaires s'efforcent d'apporter une assistance d'urgence à un nombre croissant de personnes vulnérables » a déclaré Miguel Barreto, Directeur régional du PAM pour l'Amérique latine et les Caraïbes, qui se trouve en mission en Haïti du 5 au 7 décembre.

Plusieurs millions d'Haïtiens ont été durement touchés par la hausse des prix, l'affaiblissement de la monnaie locale et la baisse de la production agricole. Les troubles sociaux et civils survenus au cours des trois derniers mois ont également rendu impraticables de nombreuses routes principales, limitant davantage l'accès à la nourriture des ménages les plus pauvres. Récemment, une légère amélioration de la sécurité a permis au PAM de fournir une assistance alimentaire aux familles isolées depuis septembre.

Au cours des trois dernières semaines, près de 23 000 personnes ont reçu une assistance alimentaire d’urgence dans le département du Nord-Ouest, défini selon le rapport du gouvernement comme une zone d’insécurité alimentaire aiguë. Le PAM fournit aux familles assez de nourriture pour un mois.

Le PAM étend ses distributions de vivres et fournit également des espèces aux autres départements touchés par l'insécurité alimentaire. En novembre, 67 000 personnes ont reçu de l'argent pour acheter de la nourriture localement, à mesure que les marchés se redressent. Cette année, le PAM a déjà répondu aux besoins alimentaires urgents de 138 000 personnes dans tout le pays. De nouvelles distributions et livraisons seront organisées chaque fois que la situation de sécurité le permettra.

Les récents troubles ont entravé les efforts de toutes les organisations humanitaires. Le transport de vivres du PAM vers de nombreuses communautés vulnérables, notamment via les principales routes reliant la capitale Port-au-Prince à l’Artibonite et au sud d'Haïti, a été affecté.

« Malgré ces défis, nous nous sommes engagés à assurer la continuité de notre assistance. C’est réconfortant de voir les écoles rouvrir et les enfants assister aux cours, car nous leur fournissons également un repas chaud. Pour les familles pauvres, c'est souvent le seul repas que les enfants mangent dans une journée » a déclaré Barreto.

Le programme d’alimentation scolaire du PAM fournit des repas à 300 000 enfants par an dans 1 200 écoles du pays. Il est considéré comme le plus grand filet d’assistance sociale en Haïti, mais seulement 60% des écoles ont réouvert depuis le début des troubles il y a trois mois.

Afin d’atteindre des zones difficiles ou impossibles d'accès par voie routière, le PAM a lancé une opération aérienne de trois mois à la fin du mois de novembre. Un hélicoptère Mi8-AMT affrété par le PAM assure un transport fiable du fret et du personnel de toute la communauté humanitaire. Il peut transporter jusqu'à 22 passagers ou 4 tonnes de fret.

Pour le PAM, investir dans des solutions durables est essentiel pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire en Haïti. Le PAM a considérablement augmenté son appui à l'agriculture locale conformément aux plans du gouvernement visant à revitaliser le secteur agricole afin de lutter contre l'insécurité alimentaire.

Vidéo haute résolution disponible ici

Photos disponibles ici

# # #

Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies - Sauver des vies dans des situations d'urgence et changer des vies pour des millions de personnes grâce au développement durable. Le PAM travaille dans plus de 80 pays dans le monde, nourrissant les populations touchées par les conflits et les catastrophes et instaurant les bases d'un avenir meilleur.

Suivez-nous sur Twitter @wfp_media @wfp_fr

Contact Pour plus d’informations contacter (Adresse électronique : Prénom.nom@wfp.org):

Antoine Vallas, WFP/Port-au-Prince +509 37918049

Tiphaine Walton, WFP/Paris +33 674 15 92 09