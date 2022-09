Le Programme Alimentaire Mondial condamne fermement le pillage de l'entrepôt aux Cayes

PORT-au-PRINCE – Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies confirme qu'un de ses entrepôts a été attaqué et pillé dans la ville des Cayes, en Haïti ce mercredi 21 septembre 2022. Cet entrepôt contenait 762 tonnes métriques de nourriture du PAM prépositionnées dans le cadre de son programme d’urgence et en prévision de la saison cyclonique. Ces vivres devaient permettre en cas d’ouragan de répondre aux besoins alimentaires urgents de plus 46 000 personnes dans le sud du pays. Il est à noter que l’ensemble du personnel du PAM est en sécurité et a été pris en charge. Aucun employé n'a été directement ciblé.

« Nous avons besoin impérativement que les violences cessent pour que les distributions de vivres puissent reprendre le plus rapidement possible », a déploré Jean-Martin Bauer, Directeur pays du PAM en Haïti. « Le PAM est présent en Haïti pour servir les Haïtiens. Notre objectif est de nous assurer que les vivres parviennent aux familles les plus vulnérables. Notre travail consiste à s’attaquer aux causes profondes de la faim, surtout dans les zones rurales. Rien ne justifie les pillages. Ces personnes qui pillent, privent de nourriture leurs voisins les plus démunis et laissent les enfants de leurs propres communautés sans rien à manger dans les écoles. »

Il s'agit du second incident grave affectant des installations du PAM, après le pillage et l’incendie de son entrepôt et le pillage du sous bureau aux Gonaïves le 15 septembre 2022. L'entrepôt des Gonaïves contenait 1 400 tonnes métriques de vivres destinées au programme d’urgence et à 100 000 enfants participant à notre programme des cantines scolaires.

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde. Il sauve des vies dans des contextes d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de celles et ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

