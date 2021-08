Le Premier Ministre, Dr. Ariel Henry, accompagné de membres du gouvernement, a effectué une deuxième mission de terrain dans le Grand Sud

Port-au-Prince, le 15 août 2021.- Le Ministère de la Culture et de la Communication informe que, durant la journée du dimanche 15 août 2021, le Premier Ministre, Dr. Ariel Henry, accompagné de membres du gouvernement, a mené une deuxième mission de terrain dans le Grand Sud très affecté par le passage du séisme de magnitude 7.2 qui a frappé Haïti, le samedi 14 août 2021.

Cette mission de terrain a permis à l’équipe gouvernementale de se rapprocher de la population et de constater l’ampleur considérable des dégats. Diverses rencontres et visites ont été effectuées, ce qui a conduit à de bonnes décisions pour la coordination des actions de secours, d’assistance sociale et humanitaire à travers les centres d’opération d’urgence départementaux.

A la date du 15 août, le bilan des pertes en vies humaines et matérielles s’est alourdi. Les opérations de sauvetage et de secours se poursuivent dans les villes les plus touchées. Le personnel médical est mobilisé pour apporter tous les soins nécessaires aux victimes. Avec l’assistance de partenaires nationaux et internationaux, le Ministère des travaux publics, transports et communication, à travers ses directions départementales du Grand Sud, est à pied d’oeuvre pour rendre accessible certaines zones qui ont été bloquées suite à des glissements de terrain.

D’un autre côté, la situation météorologique en Haïti a évolué, selon les dernières precisions de l’Unité hydrométéorologique et du Secrétariat permanent de la Gestion des risques et Désastres. Le pays est en vigilance jaune depuis ce dimanche matin face aux menaces de fortes pluies et de forts vents que pourrait occasionner le passage de la tempête tropicale Grace dans le Nord d’Haïti au cours de la nuit de lundi à mardi.

Le Minstère de la Culture et de la Communication, au nom du Gouvernement, demande à la population de suivre les informations et de respecter les consignes des autorités compétentes en vue de faire face à cette situation difficile que connaît le pays. Il réitère le voeu du Premier Ministre, Dr Ariel Henry et de son équipe gouvernementale, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner la population.

