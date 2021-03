Le Gouvernement Haïtien et la communauté humanitaire lancent un appel pour la mobilisation de 235,6 millions de dollars en vue d’apporter une réponse d’urgence à 1,5 millions de personnes sur les 4,4 millions en besoin d’assistance humanitaire en Haïti

Port-au-Prince – lundi 16 mars 2020 – Le Gouvernement Haïtien et la communauté humanitaire ont lancé aujourd´hui un appel pour la mobilisation de 235,6 millions de dollars en 2021 en vue de répondre aux besoins humanitaires de 1,5 millions de personnes à travers le Plan de Réponse Humanitaire 2021-2022.

L’élaboration de ce plan est le fruit d’une collaboration étroite entre les partenaires humanitaires et leurs homologues gouvernementaux et couvre les principaux secteurs humanitaires en Haïti. Il représente l’outil d’orientation de l’action humanitaire en Haïti pour les deux prochaines années et sert de référence pour les bailleurs de fonds souhaitant soutenir sa mise en œuvre.

Les axes stratégiques de la réponse consistent à soutenir les populations les plus vulnérables dans les domaines de l'insécurité alimentaire, à consolider la résilience des ménages et des communautés face aux chocs et à restaurer les actifs productifs. De même, le plan vise à garantir un accès d'urgence à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène ainsi qu'aux services de santé d’urgence ; à supporter l'accès à l'éducation des enfants les plus défavorisés ; à prévenir les risques liés aux différents types de violence et d’abus ; à renforcer la redevabilité envers les populations affectées et, enfin, à mieux se préparer aux chocs.

Le plan de réponse 2021-2022 vise également à faciliter la collaboration entre acteurs de développement, humanitaires, de consolidation de la paix et la résilience des communautés et des institutions nationales face aux chocs récurrents et aux menaces naturelles.

Le Ministre de la Planification et de la Coopération externe réitère la nécessité d’adapter les projets aux besoins du pays afin que les réponses apportées répondent au mieux aux priorités du gouvernement. Ainsi, dit-il, « Nous sommes soumis à une obligation de résultats. Nous y parviendrons si nous consentons de poursuivre nos travaux en équipe et de nous attaquer à la cause profonde de la crise ».

Pour sa part, M. Bruno Lemarquis, Coordonnateur Humanitaire, Coordonnateur Résident et Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies en Haïti, a rappelé que la plupart des besoins humanitaires sont chroniques et a appelé à s'attaquer aux déficits de développement par des réformes, des investissements et un engagement soutenu sur le long terme. « Aujourd'hui, à travers ce Plan, les acteurs humanitaires renouvellent leur engagement à œuvrer pour sauver des vies, alléger les souffrances et préserver la dignité des ménages les plus vulnérables et à renforcer leur résilience. En parallèle, et en toute cohérence, il est essentiel de renouveler également notre engagement en faveur d’actions structurantes de développement pour réduire les vulnérabilités et risques auxquels les populations font face » a-t-il souligné.

-FIN-

Contact :

Ministère de la Planification et de la Coopération externe Junia Gédéon

Tél : +509 3291 9725

Email : juniagedeon@gmail.com

Bureau du Coordonnateur Humanitaire

Shedna Italis

Tél : +509 3702-5587

Email: shedna.italis@un.org