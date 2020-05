Le Gouvernement américain et le Gouvernement d’Haïti ont signé une convention accordant $ 75.500.000 en assistance

[Port-au-Prince] –. Le Gouvernement américain, par le biais de l’USAID, et le Gouvernement d’Haïti, par le biais du Ministère de la Planification et de la Coopération Extérieure, ont signé le 23 avril 2020 une convention, accordant $ 75.500.000 en assistance dans le cadre de son support continu au peuple haïtien et pour contribuer à la stabilité et la viabilité économique du pays.

Lors de la signature, Christopher Cushing, Directeur de la mission de l’USAID en Haïti, a déclaré: «L’USAID fournit plus que des fonds. Elle fournit une approche de développement multisectorielle et à grande échelle pour soutenir le peuple haïtien dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, du développement économique et de l’énergie. Avec ce financement provenant des contribuables américains, l’USAID continue de travailler avec ses partenaires sur le terrain pour améliorer les moyens de subsistance et renforcer les efforts locaux durables en Haïti.»

L’aide américaine en Haïti est axée sur l’amélioration des résultats en matière de santé et d’éducation, la promotion de la sécurité économique et alimentaire, et l’amélioration de l’indépendance et de la responsabilité des institutions gouvernementales. Les progrès continus dépendent de la bonne gouvernance en Haïti et de l’attention soutenue de la communauté internationale pour aider le Gouvernement haïtien à atteindre ses priorités de développement. Ce dernier accord porte la contribution totale de l’USAID à Haïti à environ 1,8 milliard de dollars depuis 2011. Par le biais de l’USAID, le peuple américain fournit également 13,2 millions de dollars supplémentaires pour soutenir les efforts haïtiens de communication sur les risques du COVID-19, l’amélioration de l’eau et de l’assainissement, la prévention des infections, la gestion des cas, etc.

