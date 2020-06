Le Fonds pour l'environnement mondial approuve une subvention de 4,5 millions de dollars US pour un projet sur le problème de l’eau face au climat en Haïti

Le projet soutenu par le PNUD assurera l'accès à l'eau potable à 90 000 Haïtiens, protégera les communautés vulnérables des effets du changement climatique et empêchera la propagation des maladies

Le 3 juin 2020 - Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) a approuvé aujourd'hui un nouveau financement de 4,5 millions de dollars US pour un projet de résilience climatique qui permettra à 90 000 Haïtiens d'avoir accès à l'eau potable.

Mis en œuvre par le ministère haïtien de l'Environnement, ce projet de 60 mois soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) développe des capacités, des outils et des infrastructures qui permettront à 86 communautés d'avoir un accès fiable à l'eau potable tout au long de l'année. Le projet bénéficie d'un cofinancement de 30 millions de dollars US de la Banque interaméricaine de développement (BID) et de 1,1 million de dollars US de contributions en nature du gouvernement haïtien.

En protégeant les bassins versants et l'environnement, le projet encourage l'adoption de meilleures pratiques de gestion et de conservation de l'eau sur une zone de 700 hectares dans la région sud-est du petit état insulaire en développement.

"Pris ensemble avec d'autres initiatives, ce projet soutient notre vision pour améliorer le cadre de vie des plus pauvres en augmentant l'accès à l'eau potable de manière durable, en améliorant la santé, le bien-être et les moyens de subsistance, en protégeant notre environnement et nos citoyens contre les risques potentiellement mortels du changement climatique", a déclaré M. Astrel Joseph, Directeur général du Ministère de l'environnement d'Haïti.

Haïti a beau se situer sur la plus belle île des Caraïbes, elle est aussi la plus vulnérable au changement climatique, ainsi qu'aux problèmes économiques et sociaux dont celui de l'accès à l'eau potable.

Un tel problème ne fera que s'aggraver avec la hausse des températures, la diminution des précipitations et l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes.

La question de l'eau affecte la sécurité et la santé des Haïtiens et peut être attribuée en partie à l'épidémie de choléra qui a débuté en 2010 ainsi qu'à la diminution de la résistance pour empêcher la propagation d'autres maladies bactériennes et virales. Plus de 80 % des Haïtiens ont un accès limité à l'assainissement, tandis que 18 % n'ont aucun accès aux services d'assainissement. Seul un Haïtien sur quatre a accès aux services d'eau de base, alors que 22 % n'y ont pas accès du tout.

"Des services sûrs et fiables en matière d'eau et d'assainissement sont essentiels pour réduire la propagation de maladies telles que la COVID-19 et le choléra. En travaillant en coordination avec d'autres initiatives nationales sur l'eau et le climat, ce projet innovant contribue à faire progresser les objectifs de développement durable et les cibles définies dans l'Accord de Paris pour un développement à faible émission de carbone et résistant au climat", a déclaré le représentant résident du PNUD, Bruno Lemarquis

La lutte contre les effets du changement climatique

En Haïti, les précipitations sont prévues de diminuer de 5,9 à 20 % d'ici 2030. Le peuple haïtien en ressent déjà les effets, les graves sécheresses de 2013 et 2016 mettant en danger des millions de personnes. Les incendies, les inondations et les glissements de terrain liés au changement climatique auront également un impact supplémentaire sur la disponibilité de l'eau.

Le projet "Renforcement de la résilience climatique du secteur de l'eau potable dans le sud d'Haïti" se concentrera sur l'amélioration de la compréhension des vulnérabilités sous-jacentes du secteur de l'eau, le renforcement des réglementations et des politiques, et l'identification et la promotion de meilleures pratiques de conservation et de gestion.

Les résultats du projet comprendront la protection et le reboisement des sources d'eau et des zones de recharge des aquifères, ainsi que la création et l'extension de citernes, de petits réservoirs de stockage, de puits et d'autres mesures visant à promouvoir une gestion intégrée des ressources en eau plus saine. Des systèmes de captage d'eau seront installés sur les toits afin de capter les eaux de pluie, et des filtres seront utilisés pour permettre le recyclage des eaux grises.

Notes aux rédacteurs

À propos du PNUD

Le PNUD travaille en partenariat avec des personnes à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations capables de résister aux crises, et de conduire et de soutenir le type de croissance qui améliore la qualité de vie de chacun. Sur le terrain, dans près de 170 pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale et un aperçu local pour aider à autonomiser les populations et à construire des nations résilientes. www.undp.org.

À propos du FEM

Le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) a été créé à la veille du Le Sommet Planète Terre de Rio en 1992 pour aider à résoudre les problèmes environnementaux les plus urgents de notre planète. Depuis sa création, le FEM a fourni près de 20,5 milliards de dollars en subventions et a mobilisé 112 milliards de dollars supplémentaires en cofinancement pour plus de 4 800 projets dans 170 pays. Grâce à son programme de petites subventions, le FEM a apporté son soutien à près de 24 000 initiatives de la société civile et des communautés dans 133 pays.