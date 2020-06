Le Conseil de sécurité entend la Chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et le Président de la Fédération des barreaux d’Haïti

SC/14218

Le Conseil de sécurité s’est penché aujourd’hui sur la situation en Haïti et l’impact de la pandémie de COVID-19, avec Mme Helen Lise Lime, Représentante spéciale du Secrétaire générale et Chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), et M. Jacques Létang, Président de la Fédération des barreaux d’Haïti. Selon ce dernier, la pandémie a fait naître des risques sanitaires, mis à l’épreuve la solidité institutionnelle et aggravé la crise économique.

En raison des mesures de confinement imposées par la pandémie, les 15 membres du Conseil de sécurité font leur déclaration à partir de leur mission et dialoguent avec leurs invités, grâce un système de visioconférence spécialement conçu pour eux.

Le Président de la Fédération des barreaux d’Haïti a dressé un tableau particulièrement sombre de la situation, dénonçant les violations massives des droits de l’homme, la violence croissante des gangs, la perte de contrôle de l’État sur le maintien de l’ordre, l’impunité, la corruption, la perversion du processus électoral et l’impasse politique actuelle. Il a relevé une « contradiction » dans les missions de l’ONU qui disent vouloir soutenir des « États faibles » mais qui lient leur destin à ces États au risque de perdre leur objectivité ou leur faculté d’interpréter correctement les indicateurs.

Pour faire face à l’ensemble des crises auquel est confronté le pays, mon gouvernement, a plaidé la délégation d’Haïti, a un besoin urgent de ressources techniques et financières supplémentaires. Elle a imputé l’absence de progrès politiques aux divisions persistantes et à la difficulté d’instaurer un dialogue authentique et transparent axé sur les intérêts nationaux. C’est d’ailleurs en partie à cause de la crise politique prolongée que la situation socioéconomique s’est considérablement détériorée.

Il faut, a dit la délégation, tirer les enseignements des modalités et des montants d’aide versés après le séisme de 2010 pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Haïti, a-t-elle insisté, a un besoin pressant de ressources « adéquates et prévisibles ». « Nous voulons plus de solidarité, d’affabilité et de souplesse de la part des donateurs bilatéraux et multilatéraux. »

