Le chanteur haïtien B.I.C. mène une campagne de sensibilisation au COVID-19

[Port-au-Prince] – Afin de sensibiliser la population sur le COVID-19 et l’importance du lavage des mains, l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) s’associe à la Fondation panaméricaine de développement / Organisation des États américains (PADF / OEA) pour produire des messages vidéos et radiophoniques mettant en vedette l’auteur-compositeur haïtien populaire et engagé, B.I.C. Le clip entraînant “Lave Men” plaira aux petits et aux grands.

Cette vidéo fait partie d’une campagne de sensibilisation multimédia COVID-19 plus large produite dans le cadre d’un programme de développement communautaire de 7,5 millions de dollars de trois ans. La campagne ciblera 17 municipalités d’Haïti pour pour promouvoir à la fois la sensibilisation au COVID-19 et à l’hygiène eau et assainissement (WASH) et améliorera également les infrastructures d’assainissement dans plus de 40 écoles.

L’Ambassadeur des Etats-Unis en Haïti, Michele Sison, a déclaré: «Nous sommes fiers de nous associer à B.I.C. pour sensibiliser la population haïtienne au danger que représente le coronavirus et nous sommes également fiers de nos partenariats public-privé, qui créent des emplois pendant cette période difficile.» Le Directeur de la mission de l’USAID en Haïti, Christopher Cushing, a déclaré: «L’USAID remercie B.I.C. pour son implication essentielle dans la campagne de sensibilisation au COVID-19, qui, nous l’espérons, attirera l’attention de tout le pays. Se laver les mains est la première étape pour garantir la sécurité en ces temps difficiles. »

L’engagement du secteur privé a été un élément clé de cette campagne de sensibilisation pour lutter contre le COVID-19. Une collaboration avec des entreprises locales comme MSC Plus, Valerio Canez, Barbancourt, Comme Il Faut et GS Beton à Tabarre ont permis à USAID et PADF/OEA de multiplier l’impact de ce programme. De plus, l’USAID fournit des équipements aux municipalités et aux communautés vulnérables ayant une accès limité à l’eau et à l’assainissement en Haïti.

Ces partenariats ont déjà eu un impact positif sur ces communautés et ont permis d’aider 1 500 élèves du primaire à moderniser leur école avec des services d’eau et d’assainissement à l’Ecole Nationale de Tabarre. De plus, 3 350 emplois à court terme (3 mois) ont été créés pour soutenir l’économie.

Globalement, l’USAID a annoncé une aide de plus de 13 millions de dollars pour aider Haïti à combattre l’épidémie de COVID-19. Cette assistance soutiendra les efforts de communication sur les risques, l’amélioration de l’eau et de l’assainissement, la prévention des infections, la gestion des cas COVID-19, les laboratoires, etc. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont investi près de 6,7 milliards de dollars en assistance, dont 1,8 milliard de dollars en assistance sanitaire en Haïti pour le VIH / sida, la santé maternelle et infantile, et plus encore.

