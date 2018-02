Le Canada annonce une aide financière pour améliorer la gestion de la réponse aux catastrophes naturelles en Haïti

Communiqué de presse

Le 19 février 2018 – Montréal, Québec

Haïti est l’un des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques. La saison des ouragans de 2016 a été particulièrement dévastatrice pour le pays, notamment en raison du passage de l’ouragan Matthew. Les efforts humanitaires se poursuivent dans la région, mais les dommages causés par l’ouragan Irma en 2017 ont aggravé davantage la situation.

Au nom de la ministre du Développement international et de la Francophonie, l’honorable Marie-Claude Bibeau, le député fédéral de Bourassa, M. Emmanuel Dubourg, a annoncé aujourd’hui que le Canada versera 15,15 millions de dollars sur trois ans en appui au Programme des Nations Unies pour le développement, et ce, afin d’améliorer la gestion de la réponse aux catastrophes naturelles en Haïti.

La contribution du Canada renforcera la capacité des autorités haïtiennes à préparer et à mettre en œuvre des plans communautaires en matière de secours d’urgence. Cet appui permettra ainsi de mieux définir les priorités en ce qui concerne l’organisation des activités à la suite d’une catastrophe naturelle, ce qui comprend la remise à niveau des infrastructures, la relance des services de base et le rétablissement de l’activité économique. De même, ces fonds soutiendront les efforts de secours et de reconstruction auprès des communautés les plus vulnérables, et favoriseront l’inclusion et la participation des femmes en tant qu’actrices socio-économiques et agentes de changement. De cette manière, ces communautés deviendront plus résilientes et mieux préparées à se relever d’une catastrophe naturelle.

Citations

« Le Canada se réjouit de pouvoir apporter son aide à Haïti pour l’aider à mieux faire face aux catastrophes naturelles et à poursuivre ses efforts de reconstruction, afin qu’il devienne encore plus dynamique et plus fort. »

M. Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa

Faits en bref

Depuis 2004, Haïti a été frappé par plus d’une vingtaine d’ouragans et de tempêtes tropicales.

Le passage de l’ouragan Matthew en octobre 2016 a provoqué l’urgence humanitaire la plus importante en Haïti depuis le tremblement de terre de 2010.

