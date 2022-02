Le Canada annonce un financement de 19,5 millions de dollars pour les efforts de reconstruction en Haïti

Le 16 février 2022 – Ottawa (Ontario) – Affaires mondiales Canada

Le Canada est un ami et un partenaire d’Haïti depuis de nombreuses années, et il est solidaire d’Haïti alors que le pays continue de composer avec une crise multidimensionnelle et de faire face aux répercussions du tremblement de terre survenu le 14 août 2021.

Aujourd’hui, le ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada, l’honorable Harjit S. Sajjan, a représenté le Canada à un événement international pour le financement de la reconstruction de la péninsule sud d’Haïti. Pour l’occasion, la communauté internationale s’est penchée sur la crise humanitaire aiguë à laquelle est confronté le pays, crise qui a été amplifiée par le tremblement de terre.

Le Canada reste déterminé à soutenir les efforts déployés par les Haïtiens en vue de rétablir la paix et la prospérité pour l’ensemble des Haïtiens, et plus particulièrement pour les communautés touchées par le séisme. À cet égard, le ministre Sajjan a annoncé aujourd’hui une aide internationale de 19,5 millions de dollars pour 4 projets. Cette somme s’ajoute au financement de 50,4 millions de dollars annoncé par le Canada lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères sur Haïti tenue le mois dernier, laquelle a été organisée par le Canada pour souligner sa solidarité avec Haïti.

L’aide internationale annoncée aujourd’hui contribuera au soutien des victimes du tremblement de terre, à la réhabilitation à la suite du séisme et à l’amélioration des services de santé intégrés pour les femmes, les adolescentes et les enfants.

Le ministre Sajjan a exprimé la solidarité du Canada avec Haïti et le peuple haïtien en cette période difficile, et a réaffirmé l’importance de trouver des solutions à l’insécurité croissante et de donner aux femmes et aux filles les moyens d’agir, et ce, afin que le pays se relève en vue de devenir plus fort qu’avant et qu’il parvienne à des résultats durables.

Voici quelques-uns des projets soutenus par cet investissement :

4,5 millions de dollars en aide humanitaire pour protéger les Haïtiens vulnérables et apporter de l’aide alimentaire;

1 million de dollars pour améliorer les services de santé intégrés pour les femmes, les adolescentes et les enfants dans les zones touchées par le tremblement de terre;

4 millions de dollars pour soutenir les efforts de réhabilitation à la suite du séisme dans les zones touchées par le tremblement de terre;

10 millions de dollars pour renforcer le secteur de la sécurité;

« Nous devons continuer à travailler ensemble pour renforcer la résilience et rétablir la paix et la prospérité en Haïti afin d’y favoriser des communautés plus fortes, plus sécuritaires et plus dynamiques. »

- Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada.

Le Canada et Haïti ont officiellement établi des relations diplomatiques en 1954 et continuent d’entretenir des liens diplomatiques étroits depuis.

Le Canada a été l’hôte d’une réunion des ministres des Affaires étrangères sur Haïti en janvier dernier, au cours de laquelle le Canada a annoncé l’octroi de 50,4 millions de dollars pour 9 initiatives visant à soutenir les services de santé pour les Haïtiens, à renforcer la capacité et l’infrastructure de sécurité d’Haïti, à soutenir la santé et les droits sexuels et reproductifs et à aider à faire face à l’insécurité alimentaire et à d’autres défis humanitaires.

En réponse à la pandémie de COVID-19, le Canada a versé un financement de 500 000 $ à l’Organisation panaméricaine de la santé et a réaffecté 12,6 millions de dollars pour faire face à la crise sanitaire qui a suivi. Par l’intermédiaire du Programme alimentaire mondial, le Canada a également accordé un financement supplémentaire de 10 millions de dollars visant à renforcer la résilience alimentaire des populations rendues plus vulnérables en raison des répercussions de la pandémie.

Depuis près de 30 ans, le Canada contribue à chaque mission de paix des Nations Unies en Haïti pour soutenir les efforts de stabilisation et de reconstruction. Cet apport comprend notamment de l’aide financière et le déploiement de membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, ainsi que d’agents correctionnels.

Depuis le tremblement de terre de 2010 qui a frappé Haïti, le Canada a consacré 1,8 milliard de dollars à Haïti. Le Canada est le deuxième plus important donateur bilatéral en Haïti, après les États-Unis. À l’heure actuelle, le Canada dispose d’un budget annuel d’environ 89 millions de dollars pour l’aide au développement en Haïti, ce qui fait d’Haïti le plus grand bénéficiaire de l’aide canadienne dans les Amériques.

Au fil des ans, les relations entre les 2 pays ont été consolidées par leur proximité géographique, le français comme langue commune, la croissance d’une importante communauté haïtienne au Canada (qui s’élève aujourd’hui à plus de 165 000 personnes) et la présence continue d’organisations canadiennes de développement en Haïti.

Le Canada et Haïti travaillent ensemble au sein d’organisations internationales, notamment l’ONU, l’Organisation des États américains, la Communauté des Caraïbes et l’Organisation internationale de la Francophonie.

