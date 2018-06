Lancement du ‘’Guide pratique journalistique : promouvoir les droits des enfants dans les médias haïtiens"

Mai 12, 2018

par Jean Panel Fanfan

Les journalistes ont la capacité de susciter des débats autour des thématiques qui agitent la société. Ils peuvent faire bouger les lignes. Pour ce qui a trait à l’enfance, les problématiques sont nombreuses, nous pouvons parler des enfants qui ne vont pas à l’école, l’accès aux soins de santé, les enfants en conflit avec la loi. C’est pour cette raison que les principaux partenaires de la Protection de l’enfance ont élaboré un guide journalistique afin de faciliter le travail des journalistes dans le cadre du traitement des informations liées à l’enfance.

Port-au-Prince, le 10 mai 2018- L’UNICEF, le Bureau international du travail (BIT), la MINUJUSTH de concert avec l’Association des journalistes haïtiens (AJH) et l’Institut du Bien-Etre social et de Recherches (IBESR) ont lancé ce jeudi 10 mai, le ‘’Guide pratique journalistique : promouvoir les Droits des enfants dans les médias haïtiens’’. Les journalistes étaient présents en grand nombre, car étant les principaux intéressés.

Entre autres objectifs ; mettre à la disposition des journalistes haïtiens des outils pratiques dans le cadre du traitement des informations liées à l’enfance ; assurer une promotion effective et continue des droits de l’enfant au sein de la presse haïtienne.

Jacques Desrosiers, secrétaire général de l’AJH, a présenté les principales catégories du guide, conçu de manière pratique, et d’une utilisation facile. Le guide est ainsi divisé en cinq grandes parties : déontologie, cadre légal, fiches pratiques, fiches thématiques, principaux contacts pour permettre aux journalistes de trouver les personnes ressources dans le traitement des informations liées à l’enfance. « Cet ouvrage soulève la question des droits de l’enfant pour parvenir à leur respect et de fournir les repères nécessaires, les connaissances utiles à ceux qui sont les mieux placés pour faire la promotion de ces droits : les journalistes », a-t-il insisté.

Promouvoir les droits des enfants

Pour sa part, Mme Claudine François, coordonnateur a.i. du BIT a salué les démarches visant à « …l’harmonisation des documents de référence pour l’implication des médias dans les questions autour de la promotion et du respect des droits de l’enfant. Le guide permettra de toucher efficacement l’opinion publique et rallier le plus grand nombre à l’amélioration de la santé, du bien-être et de la protection des enfants haïtiens».

« Par ma voix, le BIT en Haïti espère que ce guide vous aidera à renforcer le respect pour le droit de nos enfants, et qu’il fournira les outils adéquats pour un engagement plus poussé de chacun de vous dans votre institution d’attache dans votre communauté », s’est-elle adressé aux journalistes.

Mme Arielle Jeanty Villedrouin, directrice générale de l’IBESR, a souligné que ce « guide journalistique marque l’espoir dans l’avenir. L’espoir qu’avec cet outil un pas en avant est franchi pour le respect des normes constitutionnelles et légales de la protection de l’enfance en Haïti ».

« Ce guide doit constituer pour vous une boussole devant vous accompagner dans votre métier de journaliste aujourd’hui et demain. De l’attention et de la compréhension que nous accordons aux enfants dépendent notre avenir, l’avenir du pays », a-t-elle martelé, lançant un appel solennel aux médias, à l’occasion de la journée nationale de l’enfance le 10 juin 2018, pour une participation plus active en donnant la priorité à la voix des enfants.

Raoul de Torcy, Représentant adjoint de l’UNICEF, a souligné que le « guide met l’accent sur ce qui implique l’enfance et le journalisme. Nous avons jugé importants de rappeler certaines règles. Les règles journalistiques destinées à protéger les droits de l’enfant. Elles ne sont pas toujours connues de la profession, elles sont pourtant universelles ; droit à l’image, au respect de la vie privée, entre autres ».

Le Représentant adjoint de l’UNICEF a plus loin indiqué que l’UNICEF veut engager un dialogue franc et constructif afin de placer le droit des enfants dans divers secteurs de la société, notamment au sein de la presse et dans le domaine de la culture. Le but est d’utiliser tous les canaux possibles pour la promotion des droits de l’enfant, notamment la presse et l’art. « Nous voulons créer une synergie autour de la défense du droit des enfants, en mobilisant tous les acteurs de la société. La défense des Droits de l’enfant, concerne tout le monde », a-t-il dit.

A la fin de la cérémonie, l’artiste haïtien de renom Jean Jean Roosevelt a présenté l’album ‘’ Jean Jean des petits : Formons les citoyens de demain’’. Cet album a été réalisé avec la collaboration de l’UNICEF, les chansons font la promotion du respect des droits des enfants.