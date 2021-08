Lancement de la vaccination contre la COVID-19 en Haïti

L'UNICEF soutient la vaccination dans un contexte de recrudescence des cas de COVID-19, de manque d'électricité et d'augmentation de la violence urbaine qui menace le bien-être des enfants et des familles.

Par Manuel Moreno

Port-au Prince, Haïti – Le lancement d’une campagne de vaccination contre la COVID-19 au niveau national est une affaire complexe dans n’importe quel pays du monde. En vue de la situation actuelle dans laquelle se trouve Haïti, avec des conflits constants, un accès peu fiable à l’électricité et des désinformations concernant le vaccin, les équipes de l’UNICEF travaillent sans relâche pour améliorer le transport, augmenter la capacité de communication de masse et renforcer la chaîne du froid dans tout le pays.

Il y a moins de deux semaines, Haïti était le seul pays des Amériques à ne pas avoir reçu une seule dose de vaccin contre la COVID-19. À la suite de l’arrivée de 500 000 doses de vaccin données par le gouvernement des États-Unis à travers COVAX FACILITY, la campagne de vaccination a commencé rapidement dans certains hôpitaux de la région métropolitaine de Port-au-Prince.

La semaine prochaine, il y aura 22 nouveaux centres de vaccination opérationnels et au niveau national, soit un total de 483 sites qui ont déjà été identifiés pour la vaccination.

En tout, l'UNICEF a équipé 96 % de toutes les institutions de santé d'Haïti de réfrigérateurs solaires.

Karl est l'un des agents de l'UNICEF qui aide le ministère de la Santé à remplir de doses de vaccin les réfrigérateurs à énergie solaire installés dans les hôpitaux.

Chaque jour, des infirmiers et infirmières et des agents de santé transportent dans des glacières des doses de vaccins contre la COVID-19 depuis les frigidaires à énergie solaire de l’hôpital Saint Damien jusqu’aux points de vaccination. Chaque jour, à l’hôpital Saint-Damien environ 200 personnes sont vaccinées.

Le nombre de cas et de décès dus à la COVID-19 a presque doublé dans le pays depuis le début de l'année.

Les agents de santé en première ligne, les personnes âgées de plus de 50 ans et celles souffrant de maladies préexistantes font partie des groupes prioritaires pour la première phase de vaccination.

Pourtant, il ne suffit pas de rendre les vaccins accessibles sur le terrain. Convaincre le public que les vaccins contre la COVID-19 soient sûrs, efficaces et gratuits est essentiel pour protéger les personnes les plus à risque.

L'acceptation des vaccins en Haïti est extrêmement faible, alimentée par des rumeurs et des informations erronées. Selon une étude de perception réalisée par l'Université d'Haïti le mois dernier avec le soutien de l'UNICEF, seuls 22 % des Haïtiens accepteraient d'être vaccinés.

« Je ne voulais pas me faire vacciner à cause de toutes les informations négatives qui circulent sur les médias sociaux. Mais une fois le vaccin arrivé en Haïti, avec des informations plus fiables et après en avoir parlé avec mon épouse, nous savons qu'il est sûr et qu'il nous protège tous face à la COVID-19 », admet Hervé Ternier, avec sa fille Rosaika de 19 mois dans les bras, après avoir reçu le vaccin.

A cause de l’augmentation de la violence urbaine entre gangs armés dans plusieurs quartiers de la capitale, plus de 15 000 femmes et enfants ont été contraints de fuir leur domicile. L'UNICEF envisage une logistique plus sophistiquée et des routes alternatives pour distribuer et administrer les vaccins.

« Certaines routes sont bloquées par la violence entre les gangs. Le risque est très élevé en raison de la fragilité des vaccins, qui doivent être conservés à la bonne température pendant le voyage. C'est pourquoi nous envisageons également de transporter les vaccins contre la COVID-19 par voie aérienne vers d'autres zones », explique Ernsly Jackson, spécialiste de la vaccination pour l'UNICEF en Haïti.

Les vaccins contre la COVID-19 sont en cours d'emballage et de transport vers d'autres zones d'Haïti, afin que la campagne de vaccination puisse commencer cette semaine dans différentes parties du pays.

Il s'agit de la première donation de doses à Haïti, mais ce ne devrait pas être la dernière. L'UNICEF espère que ce premier don de doses sera suivi de dons provenant d'autres pays bien approvisionnés afin de pouvoir atteindre les personnes les plus vulnérables à l'infection par la COVID-19, contribuant ainsi à sauver des vies haïtiennes et à freiner la propagation de la pandémie en Amérique latine et dans les Caraïbes.