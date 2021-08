L'aide du gouvernement américain à Haïti continue d'atteindre les personnes touchées par le séisme du 14 août [FR/HT]

Pour publication immédiate

24 Août 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) continue de diriger les efforts du gouvernement américain pour étendre les opérations de secours par voie aérienne, terrestre et maritime pour atteindre et répondre aux zones touchées par le tremblement de terre du 14 août dans le sud-ouest d'Haïti. Depuis son arrivée sur le terrain le même jour, l'équipe d'intervention en cas de catastrophe de l'USAID (DART) mène des opérations de recherche et de sauvetage, détermine les besoins prioritaires et fournit de l'aide. L’équipe DART a atteint plus d'une douzaine de communautés durement touchées dans les départements de la Grand'Anse, des Nippes et du Sud, et planifie d'autres missions pour continuer d’apporter de l’aide le plus rapidement possible.

À la demande de l'USAID, le Commandement Sud (SOUTHCOM) du Département de la Défense a établi une Force opérationnelle interarmées (JTF)-Haïti, et les hélicoptères de SOUTHCOM et des gardes-côtes américaine (US Coast Guard) transportent des fournitures de secours, des équipements et des membres de la DART vers les zones touchées tout en évacuant des patients de ces zones à Port-au-Prince pour une assistance médicale urgente. Ces vols transportent également désormais des matériaux, des équipements et des fournitures essentiels dans la région pour les organisations humanitaires et médicales qui interviennent après le tremblement de terre, notamment des systèmes de purification d'eau, des conteneurs de stockage d'eau, des générateurs, des équipements médicaux et des équipements de protection individuelle.

A compter du 23 août, la JTF-Haïti, y compris les garde-côtes américains, a mené 311 missions, évacué 425 personnes et fourni près de 136 000 livres d'aide vitale, notamment de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et du matériel. Les partenaires de l'USAID sur le terrain continuent également de fournir des fournitures de secours et une aide indispensables qui atteignent les personnes dans les communautés touchées et d'autres sont en route.

Distribution des fournitures de secours

Les partenaires de l'USAID travaillent de toute urgence pour distribuer de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Le partenaire de l'USAID, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM), transporte 830 tonnes de vivres de l'USAID - assez pour nourrir plus de 62 000 personnes pendant un mois - depuis Port-au-Prince et les distribue dans les zones touchées. L'USAID soutient le PAM toute l'année pour maintenir des stocks de nourriture prépositionnée en Haïti afin d'être prêt à soutenir les personnes en cas d'urgence.

À date, le PAM a distribué plus de 100 tonnes métriques de cette nourriture, qui comprend du riz, des pois et de l'huile végétale, dans les zones touchées, et transportera encore davantage dans les prochains jours. Le PAM a distribué la nourriture à des milliers de personnes dans les zones durement touchées du département du Sud et utilise une partie de la nourriture pour fournir des repas chauds quotidiens au personnel médical et aux patients des hôpitaux des départements du Sud et de la Grande'Anse. A compter du 23 août, le PAM a servi 3 500 repas chauds dans les hôpitaux.

La semaine dernière, le partenaire de l'USAID, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), a commencé à distribuer 2 000 kits d'hygiène, 2 000 jerricans, ainsi que 2 000 bâches en plastique et 2 000 kits de réparation d'abris pour fournir une assistance d'urgence aux Cayes et dans les Nippes. Cette semaine, l'OIM distribue des fournitures de secours supplémentaires de l'USAID qui étaient prépositionnées à Port-au-Prince dans les zones touchées.

​​En outre, l'USAID soutient Catholic Relief Services (CRS) pour distribuer des kits d'hygiène et d'abris, et transporter par camion de l'eau potable pour venir en aide à 2 800 familles dans les zones durement touchées de Nippes.

Coordination avec le gouvernement d'Haïti et les responsables locaux des urgences

Alors que l’équipe DART continue d'étendre ses opérations, ils se réunissent régulièrement avec le gouvernement d'Haïti et les responsables locaux des urgences pour coordonner étroitement les efforts d'intervention, signaler les besoins et les conditions sur le terrain et prioriser l'assistance aux communautés les plus durement touchées.

Le 21 août, le chef de la DART de l’USAID, Tim Callaghan, le commandant de la Force opérationnelle interarmées-Haïti, le contre-amiral Keith Davids, et le directeur de la Direction de la protection civile (DCP) du gouvernement d'Haïti, le Dr Jerry Chandler, ont inspecté quatre zones durement touchées dans la Grande-Anse et le Sud. Les départements doivent rencontrer les communautés affectées, se coordonner avec les autorités locales et évaluer les besoins logistiques pour fournir une assistance. Hier, la DART, le directeur du DCP Chandler, la JTF-Haïti et les agences des Nations Unies se sont rencontrés pour discuter des moyens d'intensifier davantage les secours fournis aux personnes touchées, y compris dans d'autres zones reculées. Les membres de la DART continueront de travailler en étroite collaboration avec les autorités locales dans le cadre des efforts d'assistance.

Pour les dernières mises à jour sur l'aide humanitaire de l'USAID en Haïti: (https://www.usaid.gov/2021-haiti-earthquake)

Èd pèp ameriken an ap kontinye rive jwenn viktim tranbleman tè 14 Dawout yo.

Pou pibliye kounye a 24 Dawout 2021

Kominike pres

Ajans Etazini pou devlopman entènasyonal (USAID) ap kontinye dirije jefò gouvènman ameriken an ap fè pou laji operasyon sekou yo, kit se pa avyon oswa elikoptè, kamyon, oswa bato pou rive ede tout zòn ki frape nantranbleman tè 14 Dawout la nan Sidwès peyi Dayiti. Depi lè yo rive sou teren an menm jou a, ekip entèvansyon ijans USAID a (DART) ap mennen operasyon sekou, idantifye bezwen prioritè epi bay èd. Ekip DART la rive nan plis pase yon douzèn kominote ki frape anpil nan depatman Grandans, Nip ak Sid, epi l’ap planifye lòt misyon pou kontinye pote èd prese prese.

Sou demann USAID, kòmandman Sid (SOUTHCOM) depatman defans la mete sou pye yon fòs operasyonèl ki gen plizyè ajans lame ameriken an (JTF)- Ayiti, sa ki fè elikoptè SOUTHCOM ak gad kòt ameriken (US Coast Guard) yo ap transpòte founiti sekou, ekipman ak mamb DART yo nan zòn ki touche yo epi tou evakye moun ki blese nan zòn sa yo rive Pòtoprens pou yo ka jwenn asistans medikal an ijans. Vòl sa yo pote tou materyèl, ekipman ak founiti esansyèl, tankou sistèm pou trete dlo, kontenè pou stoke dlo, generatris, ekipman mediakl ak ekipman pwoteksyon.

Rive 23 Dawout la, JTF-Ayiti a, ak tout gad kòt ameriken yo gentan mennen 311 misyon, evakye 425 moun epi bay preske 136,000 liv èd vital tankou manje, dlo, founiti medikal. Patnè USAID yo ki sou teren ap kontinye bay founiti sekou epi èd ki endispansab pou rive jwenn moun ak kominote ki afekte yo, epi gen lòt èd ki sou wout toujou.

Distribisyon materyèl sekou yo

Patnè USAID ap travay nan tout ijans pou distribiye èd bay tout moun ki nan bezwen. Patnè USAID, Pwogram Alimentè Mondyal Nasyonzini (PAM) deja pote 830 tòn manje USAID, sa ki ase pou bay 62 000 manje pou yon mwa- soti potoprens pou rive nan zòn ki touche yo. USAID toujou sipòte PAM pandan tout ane a pou jere stòk manje a ki la pou sèvi chak lè gen ijans.

Rive jounen jodia, PAM distribiye 100 tòn manje ki ladanl, diri, pwa, luil pou fè manje, nan zòn ki touche yo epi pral distribiye toujou nan jou kap vini la yo. PAM distribiye manje bay milye moun nan zòn ki afekte anpil yo nan depatman Sid la epi itilize yon pati nan manje sila yo pou bay pesonèl medikal ak pasyan yo yon plat manje cho nan lopital nan Sid ak Grandans yo. Rive 23 Dawout la, PAM sèvi 3500 manje cho nan lopital yo.

Semèn pase a, patnè USAID, Òganizasyon entènasyonal pou migrasyon (OIM), te kòmanse distribiye 2, 000 kit ijyèn, 2,000 galon pou stoke dlo, ak 2 000 pwela ak 2,000 kit pou repare abri nan Okay an nan Nip. Semèn sa, OIM pral distribiye plis founiti sekou USAID ki te stoke Pòtoprens.

Plis toujou, USAID ap sipòte Catholic Relief Services (CRS) pou distribiye kit ijyèn ak abri, ak transpòte kamion dlo potab pou ede 2 800 fanmi nan ki zòn ki touche anpil yo.

Koòdinasyon ak Gouvènman Ayisyen an ak responsab lokal pou lè gen ijans yo

Pandan ekip DART la ap kontinye elaji operasyon yo, yo reyini souvan ak gouvènman Ayisyen an ak responsab lokal pou koòdone jefò entèvansyon kap fèt yo, siyale bezwen ak kondisyon zòn yo epi priorize assistans pou kominote ki plis touche yo.

Jou ki te 21 Dawout la, Chèf DART USAID a, Tim Callaghan, komandan fòs operasyonèl entèlame-Haiti, vis-amiral Keith Davids, ak direktè pwoteksyon sivil (DCP) gouvènman Ayisyen an, Dr Jerry Chandler, te enspekte kat zòn ki touche anpil nan Grandans ak Sid la. Depatman yo dwe rankontre ak kominote ki afekte yo epi koòdone ak otorite lokal yo epi evalye bezwen lojistik yo pou bay asistans. Yè, DART, direktè DCP Chandler, JTF-Haiti ak ajans nasyonzini te rankontre pou diskite sou mwayen pou yo ranfòse sekou yap bay moun ki touche yo nan zòn ki rekile yo. Manm ekip DART la yo pral kontinye travay nan kolaborasyon ak otorite lokal yo nan kad jefò kap fèt pou bay asistans.

Pou denyè nouvèl sou èd imanitè USAID ap bay Ayiti yo, klike la : (https://www.usaid.gov/2021-haiti-earthquake)