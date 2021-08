L'Administrateur du PNUD en mission en Haïti

New York, 19 août 2021 – L'Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Achim Steiner, se trouve en Haïti avec la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed.

Durant son séjour, l’Administrateur rencontrera les représentants du gouvernement, des membres de la société civile et l'équipe du PNUD Haïti et visitera les zones les plus gravement affectées par le tremblement de terre de magnitude 7,2 survenu samedi dernier.

L'un des objectifs principaux du déplacement sera de tirer parti des leçons apprises lors du séisme de janvier 2010 et de mobiliser les Nations Unies et les partenaires de la communauté internationale pour investir dans les capacités nationales et locales afin de mieux progresser. Cela sera également traduit par une capacité de réponse plus efficace aux urgences et aux défis structurels à plus long terme ainsi qu’à l'impact socio-économique de la pandémie de COVID-19.

Ce dernier tremblement de terre s’ajoute aux enseignements tirés de la réponse au tremblement de terre en Haïti en 2010, offrent une opportunité d'intensifier les efforts pour faire face aux risques sous-jacents et aux causes profondes des crises récurrentes. Le PNUD travaille en Haïti depuis plus de 40 ans, une trajectoire qui explique son engagement à aider à court terme et à rester en Haïti à long terme pour aider à la réponse aux crises, au relèvement et à se remettre sur la voie du développement.

Pour toute demande de la part des médias, veuillez contacter :

New York :

Dylan Lowthian, dylan.lowthian@undp.org, +1646 6736350

Panama :

Vanessa Hidalgo, vanessa.hidalgo@undp.org, +1646 3389462

Haïti :

Ruvens Ely Boyer, ruvens-ely.boyer@undp.org, +509 48948534

Borja Lopetegui, borja.lopetegui-gonzalez@undp.org, +509 31234002