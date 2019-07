La MINUJUSTH et l'ICDH organisent une journée portes ouvertes pour la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture

À l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, la Mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH) et l’Initiative Citoyenne pour les droits de l’homme (ICDH) ont organisé le 26 juin une journée portes ouvertes qui a réuni des représentants de l’Office de la Protection du Citoyen et de la Citoyenne (OPC), et plus de 50 participants de la société civile, dont 17 femmes. Au cours de la journée, les participants ont débattu sur les initiatives de plaidoyer en faveur de la ratification de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette activité s’est déroulée autour du thème « Unissons-nous pour la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ». Pour aborder ce sujet, la MINUJUSTH, la Fondation Devoir de Mémoire et l’Organisation des citoyennes et citoyens pour une nouvelle Haïti (OCNH) ont animé une table ronde sur la torture sous le régime de Duvalier et sur des concepts clefs en ce qui concerne les mauvais traitements lors d'arrestations et de détentions, les violences basées sur le genre et autres formes de violence qui constituent également d’autres formes de torture et de mauvais traitements.

La table ronde a compté avec la participation de l'ambassadeur du Chili en Haïti, qui a partagé l'expérience de son pays en matière de ratification de la Convention contre la Torture, et d'adhésion à l'Initiative pour la Convention contre la torture (CTI), une coalition mondiale promouvant la ratification universelle de la convention d'ici 2024.

Haïti a signé la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 16 août 2013. Néanmoins, la convention est en attente de ratification par le Parlement.

Dans le cadre de cette journée portes ouvertes, le siège de l’ICDH a accueilli une exposition de photographies autour de la question des droits humains et de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Message du Secrétaire général

Pour la journée internationale de soutien aux victimes de la torture de cette année, le message du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a exhorté tous les États à « mettre un terme à l’impunité dont bénéficient les responsables et à éliminer ces actes répréhensibles qui bafouent notre humanité commune ».