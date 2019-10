La MINUJUSTH complète son mandat, mettant fin à 15 années consécutives d’opérations de maintien de la paix en Haïti

Port-au-Prince, le 15 Octobre 2019 - La Mission des Nations Unies pour l’appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH) a achevé son mandat aujourd´hui 15 octobre 2019, mettant fin à 15 années consécutives de maintien de la paix dans le pays.

La MINUJUSTH, qui a commencé ses opérations en octobre 2017 était précédée d’une mission plus grande et plus robuste, la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), déployée en juin 2004.

En 15 ans, les missions de maintien de la paix des Nations Unies ont travaillé en collaboration étroite avec les autorités nationales, la société civile, les partenaires nationaux et internationaux et le reste de la famille de l’ONU afin d’aider à développer et à professionnaliser la force de police nationale, renforcer les procédures judiciaires et développer les compétences dans le secteur des droits humains, favorisant ainsi des conditions propices au développement du pays.

À partir du 16 octobre 2019, à travers une nouvelle configuration, la famille des Nations Unies continuera de soutenir Haïti dans ses efforts vers l´accomplissement des priorités nationales de développement et la consolidation des acquis.

Le mandat de la MINUJUSTH s´est focalisé sur les domaines de la sécurité, l´état de droit et les droits humains. Pour en savoir plus sur le travail mis en œuvre par la mission lors des derniers 24 mois, merci de cliquer sur le lien vers l´infographie 24 mois de la MINUJUSTH