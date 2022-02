La maison du professeur transformée en école après le tremblement de terre

La maison de l'enseignant est désormais un lieu où garçons et filles peuvent étudier, mais elle est également devenue un lieu sûr pour se rencontrer, jouer et recevoir un soutien psychosocial.

Ulises Díaz

09 février 2022

Le tremblement de terre du 14 Aout a détruit près de 1000 écoles dans le grand Sud, mettant en péril la scolarité des enfants. Il fallait trouver des solutions adéquates et originales pour éviter que les enfants perdent des jours de classe. L’UNICEF s’est engagé aux côtés du gouvernement haïtien, à construire rapidement des espaces d’apprentissage pour que l’éducation reprenne. Dans une localité de Port-Salut, un professeur a mis à disposition sa maison comme solution temporaire pour que les enfants continuent leur apprentissage.

PORT SALUT (HAÏTI), 14 février 2022.- Bien que six mois se soient écoulés depuis qu'un puissant tremblement de terre de magnitude 7,2 ait détruit la seule école de Saint Table, les enfants de la petite communauté côtière de Port Salut, dans le sud d'Haïti, n'ont pas vu leur éducation interrompue. Bien sûr, la communauté éducative a dû s'adapter à des circonstances très exceptionnelles : le domicile privé d'un enseignant est désormais la salle de classe de l'école, pour le moment.

« Après le tremblement de terre, la situation est devenue très difficile et chaotique. On n'a pas pu retourner à l'école et c'est pour cette raison qu'on est dans la maison d'un instituteur », explique Morise Jean Tales, l'un des instituteurs qui apprécie le geste de son collègue. Mais il s'inquiète du manque d'espace et de matériels pour tenir des cours dans ce qu'il considère une solution provisoire d'urgence. « Si les élèves disposent d'un espace adéquat, le matériel adéquat leur permet de mieux apprendre, de mieux suivre leurs cours, de renforcer les connaissances qu'ils acquièrent », a-t-il conclu.

La maison de l'enseignant est désormais un lieu où garçons et filles peuvent étudier, mais elle est également devenue un lieu sûr pour se rencontrer, jouer et recevoir un soutien psychosocial après le traumatisme que beaucoup d'entre eux ont subi après le tremblement de terre. Plus de 2 200 personnes, dont des enfants, sont mortes dans la péninsule du sud d'Haïti à cause du désastre naturel et plus d'un millier de centres éducatifs et une centaine de centres de santé ont été endommagés ou détruits.

L'une des principales préoccupations après le séisme concernait la poursuite de l'éducation dans les zones touchées et le manque d'espaces adéquats pour l'apprentissage. À ce jour, plus de 80% des élèves du sud d'Haïti sont scolarisés, mais il reste encore ceux qui n'ont pas pu l’être, et 250 000 garçons et filles risquent de ne jamais retourner à l'école si l'accès à l'éducation n’est pas possible de toute urgence.

Avant le tremblement de terre, l'école de Sainte Table comptait 120 garçons et filles. Six mois plus tard, sans espace adéquat, seuls 40 enfants poursuivent leurs cours en se rendant dans les classes alternatives situées dans la maison de l'enseignant, tandis que les autres ne sont pas revenus, faute d'installations appropriées.

« Partout dans le monde, où que vous soyez, les écoles ne peuvent exister sans espace physique pour recevoir les filles et les garçons. Pour recevoir une éducation, ils ont besoin d'espaces adéquats, y compris des salles de classe dans des conditions leur permettant d'apprendre et de se développer, et du matériel approprié pour renforcer les cours », a expliqué Paul Alande, officier en Education à l'UNICEF en Haïti.

Le professeur Morise Jean Tales pourra bientôt se détendre, et une nouvelle école ouvrira bientôt ses portes à tous les garçons et filles de Sainte Table. « Ce n'est pas encore fini, c'est encore en cours de développement, mais nous remercions l'UNICEF de nous avoir donné l'opportunité de construire une nouvelle école », déclare l'enseignant.

Dans les trois départements les plus touchés par le tremblement de terre, le Sud, les Nippes et la Grand’ Anse, l'UNICEF appuie le Ministère de l'Éducation en Haïti avec la construction de nouvelles installations semi-permanentes avec 228 salles de classe, 76 toilettes et 38 bureaux administratifs, qui desserviront les niveaux du préscolaire à la 6e année, dans un appui global à la réhabilitation de 900 salles de classe dans 150 écoles.

Ils sont également accompagnés pour l'acquisition de mobilier : 4 500 bancs scolaires, 180 tableaux noirs et 180 pupitres pour les enseignants. Les écoles reçoivent également du matériel pédagogique : livres, tableaux et craies, affiches, ciseaux, colle, papier de construction, cahiers et jouets pour stimuler le développement, entre autres. L'UNICEF a également distribué 90 000 sacs à dos contenant des cahiers et des fournitures scolaires.

L'UNICEF a fait un appel au don de fonds de 97 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents de 950 000 personnes, dont 520 000 enfants, touchées par le tremblement de terre il y a six mois, pour l’année 2022. La réponse de l'UNICEF au tremblement de terre reste sous-financée avec un déficit global d'environ 61 %, notamment pour les secteurs de l’éducation et de l'eau, l'hygiène et l'assainissement.

L’UNICEF remercie tous les bailleurs qui ont contribué à l’effort de réponse au tremblement du 14 août 2021 en Haiti : AECID, Argentina Natcom, Belgium Natcom, CAF, Canada, CERF, CFC Foundation, ECHO, ECW FER, France, GPE, IDB, Japan, LDSC, Lego Foundation (Danish Natcom), Liechtenstein, Luxembourg Natcom, MSC, Peru Natcom, Polish Natcom, SIDA – Sweden, Spanish Natcom, UNOCHA, USA Natcom, USAID and UUSA.