La BID soutient la capacité de réponse sanitaire immédiate d'Haïti au COVID-19

APPROBATION DE LA RÉAFFECTATION DE 27 MILLIONS DE DOLLARS DU SOLDE NON DÉCAISSÉ DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT ACTUEL DU PAYS, À PARTIR DU FONDS SPÉCIAL DE DONS DE LA BANQUE.

La Banque Interaméricaine de Développement (BID) a approuvé la réaffectation de 27 millions de dollars US du solde non décaissé du portefeuille d'investissement actuel du pays, à partir du Fonds spécial de dons de la Banque, pour aider le gouvernement d'Haïti dans sa réponse à l'impact de la crise résultant de la pandémie COVID-19.

L'objectif général du programme d'intervention immédiate de santé publique pour contenir et contrôler le coronavirus et atténuer ses impacts sur les services de livraison en Haïti est de contribuer à la réduction de la mortalité et de la morbidité du COVID-19 et d'atténuer les impacts indirects de pandémie sur la santé. À cette fin, les efforts se concentreront sur : le renforcement de la coordination de la réponse au niveau des pays, améliorer la détection et la surveillance des cas, soutenir les efforts visant à interrompre la chaîne de transmission des maladies et à améliorer la capacité de fournir des soins.

Outre ces actions visant directement à contenir et maîtriser la pandémie, le programme met l'accent sur la fourniture de services de santé maternelle et infantile, y compris la vaccination et la lutte contre les maladies transmissibles. Cela atténuera le fort impact négatif de la pandémie sur ces services essentiels à court et moyen terme, en particulier parmi les populations les plus vulnérables.

Pour assurer la complémentarité avec les mesures déjà prises, le programme s'inscrit dans le cadre du Plan national qui a été élaboré par le ministère de la Santé publique et de la population et la Commission multisectorielle de gestion des pandémies, installée par la présidence pour conduire la réponse du pays. Les stratégies d'intervention sont donc adaptées au contexte haïtien, puisqu'elles ont été proposées par la Commission, dans laquelle il y a une large participation de la société civile haïtienne.

Cette opération s'ajoute à l'aide non remboursable de 60 millions de dollars US approuvée en juillet dernier pour soutenir les secteurs les plus vulnérables d'Haïti face à la crise provoquée par le COVID-19.

La mission de la Banque interaméricaine de développement est d'améliorer les conditions de vie. Fondée en 1959, la BID est l'une des principales sources de financement à long terme pour le développement économique, social et institutionnel de l'Amérique latine et des Caraïbes. La BID mène également des projets de recherche de pointe et offre des conseils politiques, une assistance technique et une formation aux clients publics et privés de toute la région.

